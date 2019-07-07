此内容发布于2019年7月8日 上午1:50

（法新社罗马7日电） 国际救援组织救难船遭义大利拒绝靠岸，马尔他总理慕斯凯特今天表示，马尔他将安置救难船亚蓝库迪号（Aylan Kurdi）船上的65名移民到欧盟其他国家。

慕斯凯特（Joseph Muscat）推文说，在与欧盟执委会和德国政府讨论之后，这65人将由亚蓝库迪号移至马尔他军方的「资产」，之后再进入马尔他一处港口。

他补充说，船上所有获救人员将立即安置到其他欧盟国家。

亚蓝库迪号最近几天在义大利拉姆培杜萨岛（Lampedusa Island）外海等候，之后又被禁止进入马尔他水域，这是一周之内第3艘跃上头条新闻版面的救难船。

由于国际对移民危机的回应，让紧张情势升高，义大利极右派副总理兼内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）试图禁止移民船进入义大利港口。

今天稍早，有数十名船难获救的移民，在船只停泊义大利拉姆培杜萨岛时，登上了岸。

救援组织「地中海」（ Mediterranea）的义大利籍救难船「艾力克斯号」（Alex）昨天抵达港口，约41 名移民最终获准离船上岸。

义大利艾吉新闻社（Agi）报导，船长史特拉（Tommaso Stella）因涉嫌协助非法入境，目前正在接受调查。

萨尔维尼上月颁布命令，针对未获准而进入义大利水域的船只，将惩处船长、船东以及船只业者，最高可处罚锾5万欧元（5.7万美元）。

法新社报导，「艾力克斯号」抵达义大利港时，萨尔维尼还表示，他将提高罚锾至最高100万欧元。

救援组织「地中海」（Mediterranea）昨天推文表示，船已经驶向「唯一可能安全上岸的港口」，并说船上卫生情况已无法忍受。

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