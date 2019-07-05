此内容发布于2019年7月5日 上午2:05

（法新社突尼西亚札吉斯4日电） 突尼西亚国家海岸防卫队今天表示，一艘预计从利比亚驶往义大利的移民船只，行经地中海时在突尼西亚外海翻覆，造成80多名移民下落不明，仅4人获救。

国际移民组织（International Organization for Migration, IOM）官员穆哈默德（Wajdi Ben Mhamed）与一名惊魂未定的20多岁马利幸存者会面后转述，他们的充气艇在1日沉没。

他说，这艘载有86名乘客的船只，从利比亚小镇朱瓦拉（Zuwarah）出海不到数小时后开始漏气，在乘客移到船身另一侧时翻覆。

红新月会（Red Crescent）及当地海军告诉法新社，海岸防卫队在接获当地渔民通报后，昨天在突尼西亚南部的札吉斯（Zarzis）外海救起3名马利人和一名象牙海岸人。

然而，象牙海岸籍乘客送医后不治，而一名马利籍幸存者仍在加护病房中接受特别观察。

国际移民组织（IOM）发言人贾柯莫（Flavio Di Giacomo）推文道：「另外80名移民恐怕已经罹难。我们需要更多的最新资讯，才能确认情况及实际失踪人数。」

利比亚2011年发生人民起义，导致独裁者格达费（Moamer Kadhafi）遭推翻死亡后，国家社会陷入一片纷乱，但对急切抵达欧洲的移民来说，尤其是非洲撒哈拉沙漠以南的民众，这是一条主要的交通要道。（实习编译：陈意安/核稿：张晓雯）

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