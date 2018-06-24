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此内容发布于2018年6月24日 上午10:35 最后更新 - 2018年6月24日 -10:35

（法新社布鲁塞尔24日电） 义大利新成立的民粹派政府驱逐救援船，矢言不再承担欧洲联盟（EU）收容移民义务后，欧盟部分成员国领袖今天抵达布鲁塞尔，就移民问题进行紧急会谈。

欧盟28个成员国中，有16国参与会谈，除了意在修补因分摊收容移民所引发的裂痕，也希望表达对德国总理梅克尔（Angela Merkel）的支持。梅克尔受到执政联盟伙伴施压，要求她紧缩对提供庇护的宽容立场。

欧盟上周决定召开紧急会谈，希望赶在28至29日的正式高峰会登场前，扫除各国芥蒂。

由于反移民的4个东欧成员国未出席会谈，梅克尔和其他国家领袖刻意淡化达成全欧盟移民协议的指望，表示规模较小的临时协议可能是唯一的出路。

找出移民问题解决对策的迫切性，从救援船生命线号（Lifeline）的困境即可见一斑。在义大利及邻国马尔他拒绝发出泊岸许可后，生命线号成为第2艘受困地中海域的救援船。

生命线号载有239名非洲难民。义大利极右派内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）在脸书（Facebook）发文，指称生命线号运送「人肉」，今天遭负责管理这艘救援船的德国慈善组织痛批。

这个组织发表声明表示：「亲爱的萨尔维尼，这艘船上并没有肉，而是人类。」

欧盟已出现内部紧张情势升高的迹象。法国总统马克宏（Emmanuel Macron）昨天指出，对于拒绝履行义务接纳寻求政治庇护者的国家，应削减他们所享有的欧盟福利。

马克宏讽刺波兰、匈牙利、斯洛维尼亚和捷克，表示「因欧盟团结大获好处的国家」不能在涉及难民议题时，就高举「国家利益」大旗。

长久以来一直反对收容移民的这4个前共产国家，并未出席今天的欧盟紧急会谈。

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