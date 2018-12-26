移民2童连猝死 美边界当局吁给照护经费

此内容发布于2018年12月27日 上午12:05

（法新社艾尔帕索26日电） 在第二名移民儿童死于美国拘留后，美国海关与边境保护局（CBP）局长麦克利南今天警告，有关官员被横跨墨西哥的中美洲携家带眷「庞大移民潮」淹没，吁国会提供健康照护资金。

美国海关与边境保护局（CBP）局长麦克利南（Kevin McAleenan）表示，他们旗下设施大多都是数十年前为了只身闯美的成年人所建造，无法负担成千上万名前仆后继来美的移民。

麦克利南告诉哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News ）：「我们需要国会协助，为了照顾我们拘留的儿童，我们需要医疗和心理健康照顾经费。」

他表示，预计至今年年底，美国政府拘留的移民儿童将达2.5万人，人数比以往都要多。

他说：「这是庞大移民潮，和我们过去所见过的情况非常不同。」他补充说，流感季节将至，将加重职员妥善照顾每个孩童的负担。

法新社报导，一名8岁非法入境的瓜地马拉移民男童24日出现生病迹象送医后不治；3周前，一名7岁瓜国女童也在类似情况下丧生。

传出第2起移民儿童死亡案例后，瓜地马拉当局已要求调查。

海关与边境保护局表示，尚未厘清男童确切死因，但会「确保对当下情况进行独立且彻底的审查」。

麦克利南昨天晚间宣布，当局将对「海关与边境保护局照护及拘留的所有儿童展开二级医疗检查」，并特别着重于10岁以下孩童。

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