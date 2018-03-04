下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月4日 上午7:20 最后更新 - 2018年3月4日 -07:20

（法新社罗马4日电） 义大利今天举行国会大选，结果相当可能出现无政党过半的僵局国会。果真如此，原不起眼但因作风稳健人气大增的现任总理简提洛尼，便可能留任，这也为义大利许多民众所乐见。

义大利前总理伦齐（Matteo Renzi）2016年12月因赌上政治性命的修宪公投未过，而黯然辞职，同时指定在他内阁担任外交部长的民主党（Democratic Party）同志简提洛尼（Paolo Gentiloni）接任大位。

伦齐此举在义大利普遍被视为围堵策略，但简提洛尼上台后，却一步步征服伦齐觊觎的中间选民。如今他的支持度，已超越竞选期间霸占新闻版面的反移民大炮人士，甚至比目前担任民主党党魁的前老板伦齐更受欢迎。

义大利民粹政党「五星运动」（Five Star Movement）的党魁迪马尤（Luigi Di Maio）却称，简提洛尼是「伦齐的分身」。与义前总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）合组右翼联盟的极右派义大利兄弟党（Brothers of Italy）党魁梅洛尼（Giorgia Meloni）也说，简提洛尼是「傀儡」。

尽管贝鲁斯柯尼带领的右翼联盟，预期今天将赢得最多选票；但根据民调机构皮耶波利（Istituti Piepoli）最近替「义大利时报」（La Stampa）所做的调查，简提洛尼的支持率高达44%，远超越最接近的对手迪马尤和排在更后面的伦齐。

在简提洛尼担任外长期间，义大利在全球舞台上扮演更积极的角色，因此他普遍获得好评。简提洛尼担任总理期间，义大利经济也达到6年来最佳表现，2017年国内生产毛额（GDP）年增率达1.5%，创2011年以来最高纪录。

尽管这个数字仍远低于欧洲联盟（EU）均值，且与2008年金融危机前相较，义大利经济规模还差了6%。但简提洛尼的稳健作风，却鼓舞义大利民众的信心。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line