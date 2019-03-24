此内容发布于2019年3月25日 上午12:20

（法新社华盛顿24日电） 美国特别检察官穆勒侦结川普阵营是否在2016年大选与俄罗斯勾结的通俄案。司法部长巴尔今天发布报告摘要，包括查无川普阵营勾结俄国事证、证据不足以证明川普妨害司法。

历时两年的通俄案调查告一段落，以下是调查报告的几大重点：

● 俄的确干扰大选 但无川普阵营勾结事证

穆勒（Robert Mueller）查出，俄罗斯透过协同散布假消息和骇入民主党总统候选人希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）竞选团队电邮等举措，干预美国大选，证据确凿。

巴尔（Bill Barr）在致国会议员的信函中说，穆勒发现「附属俄国的个别人士曾多次向川普阵营提供协助」。

不过巴尔直接引述穆勒调查报告内文说，特检的调查「无法确认川普竞选团队成员，与俄国政府干预大选的行动有所挂勾」。

● 证据不足以构成妨害司法

许多观察人士先前预估，川普面临的最大危机恐怕会是妨碍司法指控，尤其是他决定开除在穆勒之前负责查案的联邦调查局（FBI）局长柯米（James Comey）。

巴尔表示，穆勒报告里凸显的证据「不足以证明总统犯下妨害司法的罪行」。巴尔在信中还说：「将总统的行为分门别类，其中许多都是发生在公众眼前，根据这份报告的确认，没有出现我们所认为构成妨害司法的行为。」

但尽管巴尔的结论是川普未妨害司法，他也承认，穆勒本身未对川普是否妨害司法作出结论。

他说：「特别检察官指出『虽然报告未作出川普犯罪的结论，但也未证明川普无罪』。」

● 全案没有后续起诉

穆勒调查通俄案一共起诉34人，包括川普的首位国家安全顾问佛林（Michael Flynn）、前私人律师柯恩（Michael Cohen）和前竞选总干事曼纳福特（Paul Manafort），但他们遭控的罪名与川普阵营是否勾结俄罗斯共谋干扰大选，大多没有直接关联。

巴尔在致参议院和众议院司法委员会领袖的信中说：「报告里没有建议后续起诉，也没有任何特检已准备、却尚未公开的起诉。」（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

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