此内容发布于2019年3月18日 下午6:20

（法新社华盛顿18日电） 美国今天公布的新民意调查显示，俄罗斯干预美国2016总统大选的「通俄门」调查展开近两年后，约半数的美国人认为总统川普是政治「猎巫」的受害者。

「今日美国报」（USA Today）与索夫克大学（Suffolk University）的民调显示，选民也普遍反对联邦众议院意图对总统发起的弹劾行动，有62%选民反对、28%选民支持。

不过，多数选民希望特别检察官穆勒（Robert Mueller）将川普是否妨碍司法及竞选团队是否勾结俄罗斯人的最终报告公诸于世，有62%选民认为公布报告「非常重要」，有21%认为「有点重要」。

穆勒迄今已起诉30多人，包括川普的6名前幕僚与亲信，据信调查案即将终结，但穆勒未透露将做出什么结论。

川普一直向美国民众强调，说穆勒的团队存有偏见且通俄门调查过程政治化。他看到最新民调后在推特留言「哇！」

他写道：「50%的美国人同意穆勒的通俄门调查是猎巫，且仅很少数的人认为这是合法的！我们大概马上就会知道答案了？」

联邦众议院的民主党人表示，如果穆勒的报告证明川普有不法行为，民主党籍众议员将对川普发动弹劾。不过，背后有多少选民力挺，将影响国会弹劾和审判川普的支持度。

穆勒已让6名川普幕僚中的5人认罪且进而定罪，包括川普的前私人律师柯恩（Michael Cohen）、2016年的竞选总干事曼纳福特（Paul Manafort）和前国家安全顾问佛林（Michael Flynn）。

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