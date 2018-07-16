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此内容发布于2018年7月16日 下午9:50 最后更新 - 2018年7月16日 -21:50

（法新社华盛顿16日电） 俄罗斯总统蒲亭今天称美国特别检察官穆勒（Robert Mueller）对俄罗斯介入选举展开的调查是「政治游戏」，不应纵容此案干扰美俄关系。

就在蒲亭与美国总统川普今天举行峰会的3天前，美国特别检察官穆勒13日起诉12名俄罗斯情报员，指控他们2016年骇入民主党电脑。蒲亭在福斯新闻（Fox News）访问中被问到此事时说，这是关乎「内部政治斗争」。

蒲亭透过通译员说：「我对这件事一点兴趣都没有。这是美国内部的政治游戏。别动美俄关系的脑筋，别挟持美俄关系作为内部政治斗争的人质。」

蒲亭今天在芬兰首都赫尔辛基与川普举行峰会，俄罗斯涉嫌干预美国2016年总统选举问题成为引人注目的焦点。蒲亭是在峰会结束不久后发表上述言论。

他的回应呼应了川普对穆勒调查的立场。穆勒正在调查川普的竞选团队可能勾结俄罗斯。川普一直坚称穆勒的调查是「猎巫行动」。

川普今天与蒲亭举行记者会时，驳斥手下情报首长做出的结论。美国情治机关论定蒲亭亲自监督中伤川普的民主党对手希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）的行动。

蒲亭今天表示，任命穆勒担任独立检察官展开这项调查缺乏合法性，跟川普一再重复的说法一样。

蒲亭告诉福斯新闻：「对我来说很清楚的是，这只是内部政治斗争，使用这种肮脏手段与政治斗争手法，对美国民主政治而言，没有什么好骄傲的。」

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