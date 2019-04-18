此内容发布于2019年4月18日 下午8:50

（法新社华盛顿18日电） 美国特别检察官穆勒（Robert Mueller）400页「通俄门」调查报告今天公布，当中调查美国总统川普竞选团队是否在2016年总统大选与俄罗斯勾结，以及川普是否寻求妨碍司法。

法新社整理以下3大重点：

● 俄罗斯是否干预选举？确实有

报告中写道：「俄罗斯政府广泛并系统式地干预2016年总统大选。特别检察官的调查证实，俄罗斯确实主要透过两层面干涉2016年总统大选。」

「首先，俄罗斯一单位执行支持候选人川普的社群媒体宣传运动，同时贬低候选人希拉蕊（Hillary Clinton）。第二，俄罗斯情报单位以电脑入侵希拉蕊竞选团队单位、职员及志工工作，并释出遭窃文件。」

● 川普团队是否与俄国密谋？证据不足

报告表示，川普圈子与俄罗斯间有数名联络人，而竞选活动「料将透过俄罗斯努力窃取并公布的资讯，获得选举上的益处」。但报告也说，这些行为并不等于犯罪阴谋。

「俄国联系包括商业关系、提供竞选协助、邀请川普与（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）亲自会面、邀请竞选团队成员与俄国政府代表会面、及寻求促进美俄关系的政策立场。」

「调查虽发现数名与俄国政府有关联者，而这些人又与川普竞选团队有关系，但证据不足以支持刑事起诉。」

「调查没有查出川普竞选团队成员密谋或配合俄国政府的选举干涉行动。」

● 川普是否妨碍司法？没有结论

报导表示，穆勒调查了引发川普「是否妨碍司法」质疑的多项行为，包括「公开攻击调查、非公开地试图控制调查、及公开或私下鼓励证人不配合调查」。

「总统影响调查的努力多半徒劳无功，但多半因为，围绕总统的这些人拒绝执行命令或同意要求。」

「因为我们决定不做传统起诉判决，因此没有得到有关总统举止的最终结论。」

「同时，若我们对总统明显没妨碍司法的公正事实进行彻底调查后有信心，我们就会这样说。然而，基于这些事实及适用法律标准，我们无法做出判决。」

「从而，这份报告虽没断定总统犯罪，但也没有证明他无罪。」

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