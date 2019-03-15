此内容发布于2019年3月15日 上午9:05

（法新社巴黎15日电） 纽西兰基督城2座清真寺今天发生大规模枪击，造成至少49死20人重伤，成为历来在西方国家锁定穆斯林的最严重攻击行动。近年在西方还发生过2次类似攻击。

2017年1月29日在加拿大魁北克，一名27岁男性在一所清真寺的傍晚礼拜过后，进入寺内开枪扫射，造成6名礼拜者死亡和35人受伤。

6名死者全都拥有双重国籍，他们近几十年才移民到加拿大，包括2名阿尔及利亚人、2名几内亚人、1名摩洛哥人和1名突尼西亚人。

攻击者是加拿大学生毕桑奈特（Alexandre Bissonnette），他认同极端民族主义，但不属于任何组织。他被捕后今年2月遭判处无期徒刑，且40年内不得假释。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）曾谴责这是一场「恐怖主义攻击」。直到今天以前，这是西方国家在穆斯林场所发生过最严重的单一攻击行动。

2017年6月19日，在英国伦敦北区芬斯伯瑞公园（Finsbury Park）的清真寺外，48岁威尔斯男子欧斯本（Darren Osborne）驾驶厢型车冲撞宵礼后准备离去的穆斯林群众，造成1人死亡12人受伤。

欧斯本在厢型车上留下字条写道，他是为了报复伊斯兰激进派的恐怖攻击，和替1名儿童性丑闻受害者讨公道。他去年2月已被判处无期徒刑。

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