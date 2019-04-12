此内容发布于2019年4月13日 上午1:05

（法新社华盛顿12日电） 法国经济暨财政部长勒麦尔今天警告，如果美国就补贴空中巴士（Airbus）加徵关税，欧洲准备展开反击，同时，他敦促双方找出「友好的办法」解决这个长期争议。

勒麦尔（Bruno Le Maire）在与美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）会面后说：「如果我们再度遭受美国不正当且不合理的制裁，欧洲将团结一致，准备以强硬方式回应。」

他在国际货币基金（IMF）与世界银行（World Bank）的春季会议场边记者会上表示：「这对经济成长与美国和欧洲的蓬勃发展而言都不是好事。」

他说：「我们必须避免这件事…根据世界贸易组织（WTO）的结论，我认为明智之举是美国与欧洲就空巴与波音（Boeing）案的最终和解方案达成友好协议。」他还说，补贴案已经吵得太久了。

勒麦尔9日就已呼吁达成友好的解决办法。他今天与美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）和白宫首席经济顾问柯德洛（Larry Kudlow）会面。

美国总统川普8日扬言，如果欧洲联盟不停止补贴空巴，他将对欧盟课徵新关税，使得好不容易达成的贸易休兵出现变数。

美国与欧盟在WTO互控对方向各自的航空巨擘提供非法国家补助，如今鏖战14年的波音与空巴冲突迈入另一阶段。

欧盟已经立即警告，「在关于波音的平行争端中」，欧盟也打算立即采取报复行动。

欧洲若干消息人士今天说，17日将公布可能面临关税的美国产品清单，总值最高可能达200亿欧元。

但报复性关税的金额将交由WTO指派的仲裁者定夺，价值可能不到200亿欧元。

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