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此内容发布于2018年7月16日 上午11:05 最后更新 - 2018年7月16日 -11:05

（法新社英国法恩堡16日电） 尽管担心英国脱离欧洲联盟效应，欧洲航太巨擘空中巴士（Airbus）今天以令人振奋的好消息为英国法恩堡航空展接开序幕，宣布和中国、印度与台湾航空业者达成售机协议。

中国四川航空表示，将购买10架定价总额28亿美元（24亿欧元）的A350长程飞机。印度维斯特拉航空（Vistara）则签署订购13架A320neo窄体客机的意向书（LOI）。

正在开拓亚洲和北美航线网的台湾星宇航空则表示，已和空巴签署采购17架飞机的备忘录（MOU），其中12架是A350-1000，其余5架是A350-900。

空巴选在位于伦敦西南的法恩堡宣布前述消息。这3家航空业者的订单若全部确认履约，依照定价，可望为A350客机增加170多亿美元销售业绩。不过飞机制造商一向会给客户相当大的折扣。

空巴的美国劲敌波音公司（Boeing）也宣布一连串令人印象深刻的交易结果，包括以47亿美元出售14架波音777给货运业者DHL，以及Jackson Square Aviation以35亿美元订购30架737 MAX。

波音执行长米伦伯格（Dennis Muilenberg）在法恩堡航空展（Farnborough Airshow）揭幕前夕表示：「我们持续看到航太市场非常强劲成长。」空巴稍早也发表类似看法。

不过法恩堡航空展不只在美中贸易大战隐然逼近的阴影下登场，还面临英国的脱欧谈判陷入停滞僵局。

在英国约有1.5万名员工的空巴曾警告，英国明年若未和欧盟（EU）达成协议就脱欧，空巴将检讨对英国的投资。

空巴执行长恩德斯（Tom Enders）上月表示，英国政府对脱欧计画「毫无头绪」。

英国首相梅伊（Theresa May）上周公布和解意味较强的脱欧提案，让英国得以在脱欧后和欧盟维持稳固的贸易往来。对此，恩德斯表示，英国政府现在「走上正确方向」。

他敦促，欧盟和其他欧洲国家的谈判人员应抱持「类似的务实和公正」态度。

法恩堡航空展主办单位也警告，若梅伊未能和欧洲达成够好的脱欧协议，航空业者会停飞英国航线。

法恩堡国际公司（Farnborough International）董事长艾佛瑞特（Paul Everitt）表示：「最糟的情况就是，说真的，不是在危言耸听或制造恐慌，飞机不飞了。」艾佛瑞特同时也是代表英国航太、防卫和太空产业的ADS集团负责人。（译者：陈宜君/核稿：刘学源）

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