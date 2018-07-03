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此内容发布于2018年7月3日 下午9:50 最后更新 - 2018年7月3日 -21:50

（法新突尼斯3日电） 突尼西亚首都突尼斯新市长人选今天出炉，53岁、在制药公司任职经理的阿布德拉欣（Souad Abderrahim）成为突尼斯第一位女市长。

阿布德拉欣说：「我将这份胜利献给突尼西亚所有女性。」「我的第一件任务，是改善突尼斯市容。」

突尼西亚「茉莉花革命」（Jasmine Revolution）于2011年推翻总统班阿里（Zine El Abidine Ben Ali）政权，创下当年掀起的阿拉伯之春（Arab Spring）起义首例。不过突尼斯废弃物处理系统却日益恶化，市容大受影响。

常以长裤套装现身的阿布德拉欣，是老牌政党伊斯兰复兴运动党（Islamist Ennahdha）常务委员会成员，但以无党派身分竞选5月6日的选举。

伊斯兰复兴运动党这次在市议会60席次拿下21席，属最大党，但席次未达多数。

阿布德拉欣是在由议员表决的第2轮投票中，赢得市长职位。左派及中间政党因拒绝支持任一大党的候选人，杯葛这场表决。

阿布德拉欣以26票对22票，击败总统艾塞布西（Beji Caid Essebsi）所属的突尼西亚呼声党（Nidaa Tounes）候选人埃迪尔（Kamel Idir）。（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

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