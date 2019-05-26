此内容发布于2019年5月27日 上午12:35

（法新社维尔纽斯26日电） 立陶宛今天举行总统大选第二轮决选，中间偏右的独立政治新秀诺赛达击败对手席莫尼特胜出。这次大选除了标志立陶宛民粹主义情绪降温，也凸显各界对社会不平等的关切。

尽管立陶宛经济政策并非由总统直接制定，收入不均等经济问题仍成为这次大选的主轴。

专家也提到，两位亲欧洲联盟（EU）的中间偏右候选人进入第二轮决选，显示立陶宛人将欧盟视为繁荣与安定的来源，向欧盟成员国里日渐升温的疑欧主义和民粹主义情绪泼了一盆冷水。

在欧盟28个成员国中，立陶宛是收入不平等情况最严重的国家之一，矢言建立「福利国家」的诺赛达（Gitanas Nauseda）说，他会致力消弭国内贫富不均的问题，也会设法缩短城乡差距。

现年55岁的前银行顾问兼经济学家诺赛达在首都维尔纽斯（Vilnius）的竞选总部宣布胜选时告诉记者：「我不想用周边地区或乡间这类字眼。所有人都能在这个小国有尊严地生活。」

诺赛达也暗示，他希望软化立陶宛经常尖锐批评俄罗斯的立场，但也坚称，除非莫斯科当局改变对乌克兰政策，两国关系才有改善的可能。

保守派前财政部长席莫尼特（Ingrida Simonyte）承认败选，她对立陶宛国家广播电视台（LRT）说，祝福诺赛达「成功团结立陶宛人民的心」。

根据部分官方计票结果，诺赛达囊括70.11%选票，大胜席莫尼特的28.50%。

25岁的维尔纽斯选民乔维萨斯（Jonas Jovaisas）说，诺赛达缺乏党派关系，使他成为带领立陶宛的最适合人选。

他说：「他不依赖任何政党，这将有助他与任何国会或政府合作。」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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