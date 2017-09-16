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此内容发布于2017年9月16日 下午11:05 最后更新 - 2017年9月16日 -23:05

（法新社东京17日电） 美国科技巨擘苹果公司（Apple）和戴尔（Dell）已经加入竞购东芝（Toshiba）记忆体晶片事业行列，这项交易对缺乏资金的东芝来说，被视为生存下去的关键。

法新社取得的贝恩资本公司（Bain Capital）声明写道，贝恩资本上周提出修改后的提议给东芝，这项提议带进包括苹果、戴尔和其他将投资这项事业的策略伙伴的广泛名单。

虽然传闻先前指出苹果也参与东芝利润丰厚的晶片事业激烈竞购，不过这是苹果的名字首度被正式确认在记忆体晶片事业竞购名单中。

东芝上周宣布已经选中贝恩资本领导的集团作为买下东芝最有价值的晶片事业领先候选人，合约据说价值约180亿美元（约新台币5445亿3600万元）。

东芝在3组晶片事业收购者中挣扎，今天的发展是这项历时许久的收购案出现的最新转折。

贝恩资本领导的集团也包括国有日本政策投资银行（DBJ）、官民合资的日本产业革新机构（Innovation Network Corp. of Japan）与南韩晶片制造商SK海力士公司（SK Hynix）。（译者：中央社李佩珊）

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