此内容发布于2019年5月9日 上午8:05

（法新社马来西亚布特拉加亚9日电） 马来西亚现任政府一年前打着改革旗帜，取得大选压倒性胜利，今天遭批评，执政后并未废除高压法律，也没有兑现改善人权的承诺。

去年5月9日，大马传奇政坛老将马哈地（Mahathir Mohamad）带领的希望联盟在大选中赢得压倒性胜利，顺利推翻大马1957年脱离英国独立后执政至今却贪腐丑闻缠身的政府，震撼各界。

希望联盟曾经承诺要废除殖民时期的煽动叛乱言论法，以及未经审判无限期羁押的法律，但这些法律现仍实施，大马政府也未兑现废除死刑的承诺。

此外，在反对派政治人物以及伊斯兰领袖反对下，大马政府加入国际刑事法院的立场丕变。

人权观察（Human Rights Watch）亚洲事务副主任罗伯森（Phil Robertson）说：「政府应该明白，拖延终止滥权体制和法律只会进一步伤害大马人民。」

他说：「马哈地首相是在顺从政治风向，而不愿捍卫人权原则。」

马哈地对外界批评政府改善人权牛步提出辩解，他暗示，改善人权状况并未获得大马民众普遍支持。马哈地在1981至2003年的首次执政期间，遭外界批评专制。

现年93岁的马哈地告诉媒体：「我们是民主国家，当人民有不同意见时，我们必须予以尊重。」

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