（法新社凤凰城16日电） 美国警方因一名4岁女童被控顺手带走商场娃娃，掏出配枪指向坐在车内的父母，整个过程遭人录影并上传网路，造成民怨沸腾，也促使当地市长道歉。

事件发生在上个月27日，据手机拍摄的影片和当事人说法，一男一女携两名女童离开连锁杂货店家多乐（Family Dollar Stores）时，没注意到他们4岁女儿把一个没付钱的娃娃带出店外。

警方在接获店员通报后，在商场附近的公寓社区停车场拦下这家人，至少一名员警拔枪并对大人咒骂，吼着要他们举起双手步下座车，并威胁他们若不照办就准备挨子弹。

凤凰城市长加勒戈（Kate Gallego）昨晚在推特上写说，这起在社群媒体上引发公愤的事件，让她感到「恶心」，还说这些员警的举止「不适当」且「不专业」，向这家人致歉。

加勒戈推文说：「这种行为在任何形况下都无法让人接受。我自己身为母亲，看到这些孩子身处这样可怕的情况，让我极度沮丧。」

由路人拍下的影片显示，24岁的妈妈哈波（Iesha Harper）步下车时，怀中抱着1岁女儿，另一手牵着4岁女儿，一名员警对她大吼大叫，一名员警则拿出手铐铐住她22岁未婚夫艾姆斯（Dravon Ames）。

律师霍恩（Thomas Horne）上周在给凤凰城市政府的信中表示，家属愿意以1000万美元（约新台币3亿元）和解。

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