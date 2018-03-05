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此内容发布于2018年3月5日 上午6:05 最后更新 - 2018年3月5日 -06:05

（法新社洛杉矶4日电） 墨西哥导演吉勒摩戴托罗今晚以描绘人鱼恋情的奇幻爱情片「水底情深」勇夺奥斯卡最佳导演奖，擅长拍摄古怪生物故事的他据说童年时期就是个怪咖，曾和老鼠共枕眠。

吉勒摩戴托罗（Guillermo del Toro）过往作品中莫不充斥怪兽、吸血鬼和超级英雄。他的银幕处女作「魔鬼银爪」（Cronos）就与吸血鬼有关，入围多项奥斯卡奖的知名奇幻片「羊男的迷宫」（Pan's Labyrinth）也是由他一手打造。

吉勒摩戴托罗生于虔诚的天主教家庭，在瓜达拉哈拉（Guadalajara）长大。他的母亲会写诗、算塔罗牌，父亲在他年幼时中了乐透，发挥生意头脑建立了汽车经销王国，举家搬进一幢现代大厦里居住。

他2011年接受「纽约客」（The New Yorker）访问时说，自己童年时就着手把现代化的家变成一幢「鬼屋」，放满数百只蛇和乌鸦，有时还跟老鼠睡在一块。

吉勒摩戴托罗从小就爱幻想，喜欢探索下水道，着迷于暗黑魔法，还有只狼人布偶。这些稀奇古怪的童年经验在他往后的作品中都可见一斑。

53岁的吉勒摩戴托罗曾说，「水底情深」（The Shape of Water）是他第一部「长大了」的电影。

他曾告诉墨西哥杂志Gatopardo：「我这人的艺术痴迷和我所说的故事，都来自人生中前11年。」

「我想，每个人的本质在早年就已成形，此后我们穷极一生补上崩毁的、打造尚存的童年印象。」

「水底情深」不仅囊括金球奖（Golden Globes）、导演工会奖（DGA Awards）和英国影艺学院电影奖（BAFTA Awards）等导演奖项，今晚在奥斯卡更抱走最佳影片、最佳导演、最佳艺术执导和最佳配乐等4大奖，堪称头号赢家。（译者：梁元龄/核稿：陈政一）

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