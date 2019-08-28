此内容发布于2019年8月28日 上午7:50

（法新社华盛顿27日电） 美国国家广播公司新闻网（NBC News）今天报导，一名女主播日前报导动物园大猩猩时，竟对她的非裔男搭档说「看起来有点像你」，遭各界炮轰的女主播隔天泪流满面向搭档致歉。

奥克拉荷马市KOCO 5新闻台的白人女主播郝斯登（Alex Housden）失言事件发生在22日，当时新闻台正播出当地动物园的大猩猩画面。

镜头出现一只年幼大猩猩时，郝斯登对非裔搭档赫基特（Jason Hackett）说：「它『看起来有点像你』」

隔天郝斯登边流泪边向赫基特道歉说：「我昨天说了不得体的话，这很不恰当，我伤了人。」

「我希望你们都了解，我打从心底为我说过的话道歉。我知道这是不对的，我非常抱歉。」

赫基特接受她的道歉，但也承认这些话「深深伤到自己」。

他还说：「我希望这是一次机会教育，让大家知道用字遣词很重要。这点无庸置疑。」

美国近来种族紧张情势升温，总统川普针对一群少数族裔民主党国会议员的一连串言论，被各界批评是种族主义发言。

川普7月曾说4名民主党少数族裔国会议员应该「滚回」她们的原籍国，之后还称非裔人口居多的巴尔的摩市（Baltimore）是「危险脏乱的地方」。（译者：卢映孜/核稿：陈彦钧）

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