笑谈巴黎示威 川普自称退出气候协定正确

此内容发布于2018年12月8日 上午7:50

（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普今天再次抨击巴黎气候协定，并称法国巴黎目前的抗议证明，他退出这项协定的决定正确。

在川普发出这则晨间推文的同时，联合国气候会议正在波兰举行，与会将近200个国家将商定全球性规定，以履行各国在2015年巴黎气候协定中的承诺。

川普推文中说：「巴黎气候协定对巴黎没好处，看看法国各地的抗议和暴动。」

「大家都不愿意为了也许是保护环境，而付出大笔金钱给第三世界国家（这些国家的治理大有问题）。」（译者：张佑之）

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