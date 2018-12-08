打印 笑谈巴黎示威 川普自称退出气候协定正确 此内容发布于2018年12月8日 上午7:50 最后更新 - 2018年12月8日 -07:50 （法新社华盛顿8日电） 美国总统川普今天再次抨击巴黎气候协定，并称法国巴黎目前的抗议证明，他退出这项协定的决定正确。 在川普发出这则晨间推文的同时，联合国气候会议正在波兰举行，与会将近200个国家将商定全球性规定，以履行各国在2015年巴黎气候协定中的承诺。 川普推文中说：「巴黎气候协定对巴黎没好处，看看法国各地的抗议和暴动。」 「大家都不愿意为了也许是保护环境，而付出大笔金钱给第三世界国家（这些国家的治理大有问题）。」（译者：张佑之） Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体