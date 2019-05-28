此内容发布于2019年5月29日 上午1:20

（法新社华盛顿28日电） 中国网路艺术家郭偶东创作出一台感染6种威力强大病毒的笔记型电脑，这台笔电今天以逾130万美元（约新台币4100万元）价格拍卖售出。

郭偶东的作品「混乱的续存」（The Persistence of Chaos，暂译）今天震撼艺术界，在纽约的网路拍卖会以超过130万美元售出，目前买主身分不明。

这台平凡无奇的10�急实纾�是三星（Samsung）于2008年推出的Netbook，使用的还是微软（Microsoft）不再支援的Windows XP作业系统。

然而，这台笔电记忆体晶片却存有全球公认近20年来最致命电脑病毒，包括I Love You、Sobig、MyDoom、DarkTequila、BlackEnergy、WannaCry等6大病毒。

一台笔电也能对全世界带来威胁，是这个作品传递的强烈意象。郭偶东表示，电脑搭载的6种木马病毒、电脑蠕虫和恶意程式，造成全球至少950亿美元损失。

由网路安全公司Deep Instinct筹办的拍卖网站指出，郭偶东是一名网路艺术家，「他的作品批判现代过度的网路文化」。

这台可以透过线上直播观看的笔电在拍卖状态下并无害，虽然开机，但未连接任何网路。

拍卖网站强调，这项艺术作品仅用于研究，并称任何喊价者需依合约规定，同意他们「无意散播任何恶意软体」。（译者：王品轩/核稿：陈彦钧）

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