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此内容发布于2018年5月19日 下午6:35 最后更新 - 2018年5月19日 -18:35

（法新社坎城19日电） 日本着名导演是枝裕和执导的新片「小偷家族」（Shoplifters），今天在第71届坎城影展勇夺最佳影片金棕榈奖。

这部电影是有关居住在东京下町一个另类家族的故事，这家人仰赖年金生活，年金不够用时，就靠在外头顺手牵羊来贴补家用，被喻为现代版「孤雏泪」（Oliver Twist）。

是枝裕和从评审团主席凯特布兰琪（Cate Blanchett）手中，接受此坎城影展最高荣誉奖项时表示，电影让他对世界现况抱持希望。

是枝说：「也许是因为电影，通常那些相互打斗的人们，那些彼此作战的国家，或许能够消除分歧。」

美国导演史派克李（Spike Lee）执导的「黑色党徒」（BlacKkKlansman，暂译）获次高荣誉的评审团大奖。

黎巴嫩女星兼导演娜迪拉巴基（Nadine Labaki）执导的「我想有个家」（Capernaum）获得相当于铜牌的评审团奖。

波兰导演帕威帕利科斯基（Pawel Pawlikowski）因执导「没有烟硝的爱情」（Cold War）夺最佳导演奖。

哈萨克女星莎默耶斯雅莫娃（Samal Yeslyamova）因主演赛吉德沃兹佛（Sergey Dvortsevoy）执导的「小家伙」（Ayka，暂译），获最佳女主角奖。

义大利男星马切洛冯特（Marcello Fonte）因主演义大利导演马提欧贾洛尼（Matteo Garrone）执导的「犬人」（Dogman，暂译），获最佳男主角奖。

伊朗导演贾法潘纳希（Jafar Panahi）的作品「三张脸孔」（3 Faces，暂译）以及义大利女导演艾莉丝罗尔瓦雀（Alice Rohrwacher）执导的「时光旅人」Happy As Lazzaro ，暂译），共同获得最佳剧本奖。

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