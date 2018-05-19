外部内容

下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

（法新社坎城19日电） 日本着名导演是枝裕和执导的新片「小偷家族」（Shoplifters），今天在第71届坎城影展勇夺最佳影片金棕榈奖。

这部电影是有关居住在东京下町一个另类家族的故事，这家人仰赖年金生活，年金不够用时，就靠在外头顺手牵羊来贴补家用，被喻为现代版「孤雏泪」（Oliver Twist）。

是枝裕和从评审团主席凯特布兰琪（Cate Blanchett）手中，接受此坎城影展最高荣誉奖项时表示，电影让他对世界现况抱持希望。

是枝说：「也许是因为电影，通常那些相互打斗的人们，那些彼此作战的国家，或许能够消除分歧。」

美国导演史派克李（Spike Lee）执导的「黑色党徒」（BlacKkKlansman，暂译）获次高荣誉的评审团大奖。

黎巴嫩女星兼导演娜迪拉巴基（Nadine Labaki）执导的「我想有个家」（Capernaum）获得相当于铜牌的评审团奖。

波兰导演帕威帕利科斯基（Pawel Pawlikowski）因执导「没有烟硝的爱情」（Cold War）夺最佳导演奖。

哈萨克女星莎默耶斯雅莫娃（Samal Yeslyamova）因主演赛吉德沃兹佛（Sergey Dvortsevoy）执导的「小家伙」（Ayka，暂译），获最佳女主角奖。

义大利男星马切洛冯特（Marcello Fonte）因主演义大利导演马提欧贾洛尼（Matteo Garrone）执导的「犬人」（Dogman，暂译），获最佳男主角奖。

伊朗导演贾法潘纳希（Jafar Panahi）的作品「三张脸孔」（3 Faces，暂译）以及义大利女导演艾莉丝罗尔瓦雀（Alice Rohrwacher）执导的「时光旅人」Happy As Lazzaro ，暂译），共同获得最佳剧本奖。

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

subscription form

如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址










法新社