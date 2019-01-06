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第76届金球奖 电影类完整得奖名单

（法新社洛杉矶6日电） 第76届金球奖颁奖典礼今天在美国加州洛杉矶顺利落幕，以下为电影类完整得奖名单。

●剧情类最佳影片

「波希米亚狂想曲」（Bohemian Rhapsody）

●剧情类最佳女主角

葛伦克萝丝（Glenn Close）／「爱．欺」（The Wife）

●剧情类最佳男主角

雷米马利克（Rami Malek）／「波希米亚狂想曲」

●音乐或喜剧类最佳影片

「幸福绿皮书」（Green Book）

●音乐喜剧类最佳女主角

奥莉薇雅柯尔曼（Olivia Colman）／「真宠」（The Favourite）

●音乐喜剧类最佳男主角

克里斯汀贝尔（Christian Bale）／「为副不仁」（Vice）

●最佳动画片

「蜘蛛人：新宇宙」（Spider-Man: Into the Spider-Verse）

●最佳外语片

「罗马」（Roma）（墨西哥）

●最佳女配角

蕾吉娜金恩（Regina King）／「假若比尔街能说话」（If Beale Street Could Talk）

●最佳男配角

马赫夏拉阿里（Mahershala Ali）／「幸福绿皮书」

●最佳导演

艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）／「罗马」

●最佳剧本

尼克瓦仑加（Nick Vallelonga）、布莱恩柯里（Brian Currie）、彼得法拉利（Peter Farrelly）／「幸福绿皮书」

●最佳配乐

贾斯汀赫维兹（Justin Hurwitz）／「登月先锋」（First Man）

●最佳原创歌曲

Shallow／「一个巨星的诞生」（A Star Is Born）

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