第76届金球奖 电影类完整得奖名单

（法新社洛杉矶6日电） 第76届金球奖颁奖典礼今天在美国加州洛杉矶顺利落幕，以下为电影类完整得奖名单。
●剧情类最佳影片
「波希米亚狂想曲」（Bohemian Rhapsody）
●剧情类最佳女主角
葛伦克萝丝（Glenn Close）／「爱．欺」（The Wife）
●剧情类最佳男主角
雷米马利克（Rami Malek）／「波希米亚狂想曲」
●音乐或喜剧类最佳影片
「幸福绿皮书」（Green Book）
●音乐喜剧类最佳女主角
奥莉薇雅柯尔曼（Olivia Colman）／「真宠」（The Favourite）
●音乐喜剧类最佳男主角
克里斯汀贝尔（Christian Bale）／「为副不仁」（Vice）
●最佳动画片
「蜘蛛人：新宇宙」（Spider-Man: Into the Spider-Verse）
●最佳外语片
「罗马」（Roma）（墨西哥）
●最佳女配角
蕾吉娜金恩（Regina King）／「假若比尔街能说话」（If Beale Street Could Talk）
●最佳男配角
马赫夏拉阿里（Mahershala Ali）／「幸福绿皮书」
●最佳导演
艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）／「罗马」
●最佳剧本
尼克瓦仑加（Nick Vallelonga）、布莱恩柯里（Brian Currie）、彼得法拉利（Peter Farrelly）／「幸福绿皮书」
●最佳配乐
贾斯汀赫维兹（Justin Hurwitz）／「登月先锋」（First Man）
●最佳原创歌曲
Shallow／「一个巨星的诞生」（A Star Is Born）