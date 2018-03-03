第90届奥斯卡 入围名单
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（法新社加州比佛利山3日电） 第90届奥斯卡金像奖颁奖典礼明天在加州洛杉矶登场，以下为完整奖项入围名单：
●最佳影片
「以你的名字呼唤我」（Call Me by Your Name）
「最黑暗的时刻」（Darkest Hour）
「敦克尔克大行动」（Dunkirk）
「逃出绝命镇」（Get Out）
「淑女鸟」（Lady Bird）
「霓裳魅影」（Phantom Thread）
「邮报：密战」（The Post）
「水底情深」（The Shape of Water）
「意外」（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）
●最佳导演
克里斯多福诺兰（Christopher Nolan）／「敦克尔克大行动」
乔登皮尔（Jordan Peele）／「逃出绝命镇」
葛莉塔洁薇（Greta Gerwig）／「淑女鸟」
保罗汤玛斯安德森（Paul Thomas Anderson）／「霓裳魅影」
吉勒摩戴托罗（Guillermo del Toro）／「水底情深」
●最佳男主角
堤摩西夏拉梅（Timothee Chalamet）／「以你的名字呼唤我」
丹尼尔戴路易斯（Daniel Day-Lewis）／「霓裳魅影」
丹尼尔卡卢亚（Daniel Kaluuya）／「逃出绝命镇」
盖瑞欧德曼（Gary Oldman）／「最黑暗的时刻」
丹佐华盛顿（Denzel Washington）／「罗曼律师」（Roman J. Israel, Esq.）
●最佳女主角
莎莉霍金斯（Sally Hawkins）／「水底情深」
法兰西丝麦朵曼（Frances McDormand）／「意外」
玛格罗比（Margot Robbie）／「老娘叫谭雅」（I, Tonya）
瑟夏罗南（Saoirse Ronan）／「淑女鸟」
梅莉史翠普（Meryl Streep）／「邮报：密战」
●最佳男配角
威廉达佛（Willem Dafoe）／「欢迎光临奇幻城堡」（The Florida Project）
伍迪哈里逊（Woody Harrelson）／「意外」
李察詹金斯（Richard Jenkins）／「水底情深」
克里斯多夫普拉玛（Christopher Plummer）／「金钱世界」（All the Money in the World）
山姆洛克威尔（Sam Rockwell）／「意外」
●最佳女配角
玛丽布莱姬（Mary J. Blige）／「泥沼」（Mudbound）
爱莉森珍妮（Allison Janney）／「老娘叫谭雅」
蕾丝莉蔓薇尔（Lesley Manville）／「霓裳魅影」
萝莉麦卡夫（Laurie Metcalf）／「淑女鸟」
奥塔薇亚史班森（Octavia Spencer）／「水底情深」
●最佳艺术指导
「美女与野兽」（Beauty and the Beast）
「银翼杀手2049」（Blade Runner 2049）
「最黑暗的时刻」
「敦克尔克大行动」
「水底情深」
●最佳摄影
「银翼杀手2049」
「最黑暗的时刻」
「敦克尔克大行动」
「泥沼」
「水底情深」
●最佳服装设计
「美女与野兽」
「最黑暗的时刻」
「霓裳魅影」
「水底情深」
「女王与知己」（Victoria & Abdul）
●最佳音效剪辑
「玩命再劫」（Baby Driver）
「银翼杀手2049」
「敦克尔克大行动」
「水底情深」
「STAR WARS：最后的绝地武士」（Star Wars: The Last Jedi）
●最佳混音
「玩命再劫」
「银翼杀手2049」
「敦克尔克大行动」
「水底情深」
「STAR WARS：最后的绝地武士」
●最佳动画短片
「致亲爱的篮球」（Dear Basketball）
「欢迎光临豪宅派对」（Garden Party）
「失物招领」（LOU）
「爸爸的打包术」（Negative Space）
「童话大乱逗」（Revolting Rhymes）
●最佳原创配乐
「敦克尔克大行动」
「霓裳魅影」
「水底情深」
「STAR WARS：最后的绝地武士」
「意外」
●最佳外语片
智利／「不思议女人」（A Fantastic Woman）
黎巴嫩／「你只欠我一个道歉」（The Insult）
俄罗斯／「当爱不见了」（Loveless）
匈牙利／「梦鹿情谜」（On Body and Soul）
瑞典／「抓狂美术馆」（The Square）
●最佳动画片
「宝贝老板」（The Boss Baby）
「战火下的小花」（The Breadwinner）
「可可夜总会」（Coco）
「萌牛费迪南」（Ferdinand）
「梵谷：星夜之谜」（Loving Vincent）
●最佳原着剧本
「爱情昏迷中」（The Big Sick）
「逃出绝命镇」
「淑女鸟」
「水底情深」
「意外」
●最佳改编剧本
「以你的名字呼唤我」
「大灾难家」（The Disaster Artist）
「罗根」（Logan）
「决胜女王」（Molly's Game）
「泥沼」
●最佳原创歌曲
「泥沼」／Mighty River
「以你的名字呼唤我」／Mystery Of Love
「可可夜总会」／Remember Me
「黑白正义」（Marshall）／Stand Up for Something
「大娱乐家」（The Greatest Showman）／This Is Me
●最佳纪录长片
「国宝银行：小可坐牢」（Abacus: Small Enough to Jail）
「最酷的旅伴」（Faces Places）
「伊卡洛斯」（Icarus）
「阿勒坡最后的男人」（Last Men in Aleppo）
「坚强之岛」（Strong Island）
●最佳剪辑
「玩命再劫」
「敦克尔克大行动」
「老娘叫谭雅」
「水底情深」
「意外」
●最佳视觉效果
「银翼杀手2049」
「星际异攻队2」（Guardians of the Galaxy Vol. 2）
「金刚：骷髅岛」（Kong: Skull Island）
「STAR WARS：最后的绝地武士」
「猩球崛起：终极决战」（War For The Planet Of The Apes）
●最佳纪录短片
「伊蒂丝与艾迪」（Edith+Eddie）
「天堂在405公路塞车」（Heaven Is a Traffic Jam on the 405）
「毒镇英雌」（Herion(e)）
「刀艺」（Knife Skills）
「示意停车」（Traffic Stop）
●最佳实景短片
「迪卡部小学」（DeKalb Elementary）
「十一点钟」（The Eleven O'Clock）
「我的侄子爱默特」（My Nephew Emmett）
「沉默的孩子」（The Silent Child）
「我们这些人」（Watu Wote/All of Us）
●最佳妆发
「最黑暗的时刻」
「女王与知己」
「奇迹男孩」（Wonder）
法新社