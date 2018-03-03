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此内容发布于2018年3月4日 上午12:05 最后更新 - 2018年3月4日 -00:05

（法新社加州比佛利山3日电） 第90届奥斯卡金像奖颁奖典礼明天在加州洛杉矶登场，以下为完整奖项入围名单：

●最佳影片

「以你的名字呼唤我」（Call Me by Your Name）

「最黑暗的时刻」（Darkest Hour）

「敦克尔克大行动」（Dunkirk）

「逃出绝命镇」（Get Out）

「淑女鸟」（Lady Bird）

「霓裳魅影」（Phantom Thread）

「邮报：密战」（The Post）

「水底情深」（The Shape of Water）

「意外」（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）

●最佳导演

克里斯多福诺兰（Christopher Nolan）／「敦克尔克大行动」

乔登皮尔（Jordan Peele）／「逃出绝命镇」

葛莉塔洁薇（Greta Gerwig）／「淑女鸟」

保罗汤玛斯安德森（Paul Thomas Anderson）／「霓裳魅影」

吉勒摩戴托罗（Guillermo del Toro）／「水底情深」

●最佳男主角

堤摩西夏拉梅（Timothee Chalamet）／「以你的名字呼唤我」

丹尼尔戴路易斯（Daniel Day-Lewis）／「霓裳魅影」

丹尼尔卡卢亚（Daniel Kaluuya）／「逃出绝命镇」

盖瑞欧德曼（Gary Oldman）／「最黑暗的时刻」

丹佐华盛顿（Denzel Washington）／「罗曼律师」（Roman J. Israel, Esq.）

●最佳女主角

莎莉霍金斯（Sally Hawkins）／「水底情深」

法兰西丝麦朵曼（Frances McDormand）／「意外」

玛格罗比（Margot Robbie）／「老娘叫谭雅」（I, Tonya）

瑟夏罗南（Saoirse Ronan）／「淑女鸟」

梅莉史翠普（Meryl Streep）／「邮报：密战」

●最佳男配角

威廉达佛（Willem Dafoe）／「欢迎光临奇幻城堡」（The Florida Project）

伍迪哈里逊（Woody Harrelson）／「意外」

李察詹金斯（Richard Jenkins）／「水底情深」

克里斯多夫普拉玛（Christopher Plummer）／「金钱世界」（All the Money in the World）

山姆洛克威尔（Sam Rockwell）／「意外」

●最佳女配角

玛丽布莱姬（Mary J. Blige）／「泥沼」（Mudbound）

爱莉森珍妮（Allison Janney）／「老娘叫谭雅」

蕾丝莉蔓薇尔（Lesley Manville）／「霓裳魅影」

萝莉麦卡夫（Laurie Metcalf）／「淑女鸟」

奥塔薇亚史班森（Octavia Spencer）／「水底情深」

●最佳艺术指导

「美女与野兽」（Beauty and the Beast）

「银翼杀手2049」（Blade Runner 2049）

「最黑暗的时刻」

「敦克尔克大行动」

「水底情深」

●最佳摄影

「银翼杀手2049」

「最黑暗的时刻」

「敦克尔克大行动」

「泥沼」

「水底情深」

●最佳服装设计

「美女与野兽」

「最黑暗的时刻」

「霓裳魅影」

「水底情深」

「女王与知己」（Victoria & Abdul）

●最佳音效剪辑

「玩命再劫」（Baby Driver）

「银翼杀手2049」

「敦克尔克大行动」

「水底情深」

「STAR WARS：最后的绝地武士」（Star Wars: The Last Jedi）

●最佳混音

「玩命再劫」

「银翼杀手2049」

「敦克尔克大行动」

「水底情深」

「STAR WARS：最后的绝地武士」

●最佳动画短片

「致亲爱的篮球」（Dear Basketball）

「欢迎光临豪宅派对」（Garden Party）

「失物招领」（LOU）

「爸爸的打包术」（Negative Space）

「童话大乱逗」（Revolting Rhymes）

●最佳原创配乐

「敦克尔克大行动」

「霓裳魅影」

「水底情深」

「STAR WARS：最后的绝地武士」

「意外」

●最佳外语片

智利／「不思议女人」（A Fantastic Woman）

黎巴嫩／「你只欠我一个道歉」（The Insult）

俄罗斯／「当爱不见了」（Loveless）

匈牙利／「梦鹿情谜」（On Body and Soul）

瑞典／「抓狂美术馆」（The Square）

●最佳动画片

「宝贝老板」（The Boss Baby）

「战火下的小花」（The Breadwinner）

「可可夜总会」（Coco）

「萌牛费迪南」（Ferdinand）

「梵谷：星夜之谜」（Loving Vincent）

●最佳原着剧本

「爱情昏迷中」（The Big Sick）

「逃出绝命镇」

「淑女鸟」

「水底情深」

「意外」

●最佳改编剧本

「以你的名字呼唤我」

「大灾难家」（The Disaster Artist）

「罗根」（Logan）

「决胜女王」（Molly's Game）

「泥沼」

●最佳原创歌曲

「泥沼」／Mighty River

「以你的名字呼唤我」／Mystery Of Love

「可可夜总会」／Remember Me

「黑白正义」（Marshall）／Stand Up for Something

「大娱乐家」（The Greatest Showman）／This Is Me

●最佳纪录长片

「国宝银行：小可坐牢」（Abacus: Small Enough to Jail）

「最酷的旅伴」（Faces Places）

「伊卡洛斯」（Icarus）

「阿勒坡最后的男人」（Last Men in Aleppo）

「坚强之岛」（Strong Island）

●最佳剪辑

「玩命再劫」

「敦克尔克大行动」

「老娘叫谭雅」

「水底情深」

「意外」

●最佳视觉效果

「银翼杀手2049」

「星际异攻队2」（Guardians of the Galaxy Vol. 2）

「金刚：骷髅岛」（Kong: Skull Island）

「STAR WARS：最后的绝地武士」

「猩球崛起：终极决战」（War For The Planet Of The Apes）

●最佳纪录短片

「伊蒂丝与艾迪」（Edith+Eddie）

「天堂在405公路塞车」（Heaven Is a Traffic Jam on the 405）

「毒镇英雌」（Herion(e)）

「刀艺」（Knife Skills）

「示意停车」（Traffic Stop）

●最佳实景短片

「迪卡部小学」（DeKalb Elementary）

「十一点钟」（The Eleven O'Clock）

「我的侄子爱默特」（My Nephew Emmett）

「沉默的孩子」（The Silent Child）

「我们这些人」（Watu Wote/All of Us）

●最佳妆发

「最黑暗的时刻」

「女王与知己」

「奇迹男孩」（Wonder）

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