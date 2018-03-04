第90届奥斯卡 完整得奖名单
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（法新社洛杉矶4日电） 第90届奥斯卡金像奖今天在加州洛杉矶举行颁奖典礼，「水底情深」抱回至高荣耀最佳影片奖，英国男星盖瑞欧德曼称帝，美国女星法兰西丝麦朵曼封后。
「水底情深」（The Shape of Water）夺下最佳影片和最佳导演等4项大奖，成为今晚最大赢家，「敦克尔克大行动」（Dunkirk）获得3项殊荣，表现不俗，备受看好的「意外」则抱回最佳女主角和最佳男配角两项大奖。
以下为完整得奖名单：
●最佳影片
「水底情深」
●最佳男主角
盖瑞欧德曼（Gary Oldman）／「最黑暗的时刻」（Darkest Hour）
●最佳女主角
法兰西丝麦朵曼（Frances McDormand）／「意外」（Three Billboards outside Ebbing, Missouri）
●最佳导演奖
吉勒摩戴托罗（Guillermo del Toro）／「水底情深」
●最佳男配角
山姆洛克威尔（Sam Rockwell）／「意外」
●最佳女配角
爱莉森珍妮（Allison Janney）／「老娘叫谭雅」（I, Tonya）
●最佳外语片
「不思议女人」（A Fantastic Woman）／智利
●最佳动画片
「可可夜总会」（Coco）
●最佳原着剧本
「逃出绝命镇」（Get Out）
●最佳改编剧本
「以你的名字呼唤我」（Call Me by Your Name）
●最佳原创歌曲
「可可夜总会」／Remember Me
●最佳原创配乐
「水底情深」
●最佳纪录长片
「伊卡洛斯」（Icarus）
●最佳剪辑
「敦克尔克大行动」
●最佳摄影
「银翼杀手2049」（Blade Runner 2049）
●最佳动画短片
「致亲爱的篮球」（Dear Basketball）
●最佳视觉效果
「银翼杀手2049」
●最佳音效剪辑
「敦克尔克大行动」（Dunkirk）
●最佳混音
「敦克尔克大行动」
●最佳纪录短片
「天堂在405公路塞车」（Heaven Is a Traffic Jam on the 405）
●最佳实景短片
「沉默的孩子」（The Silent Child）
●最佳妆发
「最黑暗的时刻」
●最佳服装设计
「霓裳魅影」（Phantom Thread）
●最佳艺术指导
「水底情深」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）
法新社