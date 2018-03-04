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此内容发布于2018年3月5日 上午12:05 最后更新 - 2018年3月5日 -00:05

（法新社洛杉矶4日电） 第90届奥斯卡金像奖今天在加州洛杉矶举行颁奖典礼，「水底情深」抱回至高荣耀最佳影片奖，英国男星盖瑞欧德曼称帝，美国女星法兰西丝麦朵曼封后。

「水底情深」（The Shape of Water）夺下最佳影片和最佳导演等4项大奖，成为今晚最大赢家，「敦克尔克大行动」（Dunkirk）获得3项殊荣，表现不俗，备受看好的「意外」则抱回最佳女主角和最佳男配角两项大奖。

以下为完整得奖名单：

●最佳影片

「水底情深」

●最佳男主角

盖瑞欧德曼（Gary Oldman）／「最黑暗的时刻」（Darkest Hour）

●最佳女主角

法兰西丝麦朵曼（Frances McDormand）／「意外」（Three Billboards outside Ebbing, Missouri）

●最佳导演奖

吉勒摩戴托罗（Guillermo del Toro）／「水底情深」

●最佳男配角

山姆洛克威尔（Sam Rockwell）／「意外」

●最佳女配角

爱莉森珍妮（Allison Janney）／「老娘叫谭雅」（I, Tonya）

●最佳外语片

「不思议女人」（A Fantastic Woman）／智利

●最佳动画片

「可可夜总会」（Coco）

●最佳原着剧本

「逃出绝命镇」（Get Out）

●最佳改编剧本

「以你的名字呼唤我」（Call Me by Your Name）

●最佳原创歌曲

「可可夜总会」／Remember Me

●最佳原创配乐

「水底情深」

●最佳纪录长片

「伊卡洛斯」（Icarus）

●最佳剪辑

「敦克尔克大行动」

●最佳摄影

「银翼杀手2049」（Blade Runner 2049）

●最佳动画短片

「致亲爱的篮球」（Dear Basketball）

●最佳视觉效果

「银翼杀手2049」

●最佳音效剪辑

「敦克尔克大行动」（Dunkirk）

●最佳混音

「敦克尔克大行动」

●最佳纪录短片

「天堂在405公路塞车」（Heaven Is a Traffic Jam on the 405）

●最佳实景短片

「沉默的孩子」（The Silent Child）

●最佳妆发

「最黑暗的时刻」

●最佳服装设计

「霓裳魅影」（Phantom Thread）

●最佳艺术指导

「水底情深」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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