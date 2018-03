下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月5日 上午12:05 最后更新 - 2018年3月5日 -00:05

(法新社洛杉矶4日电) 第90届奥斯卡金像奖今天在加州洛杉矶举行颁奖典礼,「水底情深」抱回至高荣耀最佳影片奖,英国男星盖瑞欧德曼称帝,美国女星法兰西丝麦朵曼封后。

「水底情深」(The Shape of Water)夺下最佳影片和最佳导演等4项大奖,成为今晚最大赢家,「敦克尔克大行动」(Dunkirk)获得3项殊荣,表现不俗,备受看好的「意外」则抱回最佳女主角和最佳男配角两项大奖。

以下为完整得奖名单:

●最佳影片

「水底情深」

●最佳男主角

盖瑞欧德曼(Gary Oldman)/「最黑暗的时刻」(Darkest Hour)

●最佳女主角

法兰西丝麦朵曼(Frances McDormand)/「意外」(Three Billboards outside Ebbing, Missouri)

●最佳导演奖

吉勒摩戴托罗(Guillermo del Toro)/「水底情深」

●最佳男配角

山姆洛克威尔(Sam Rockwell)/「意外」

●最佳女配角

爱莉森珍妮(Allison Janney)/「老娘叫谭雅」(I, Tonya)

●最佳外语片

「不思议女人」(A Fantastic Woman)/智利

●最佳动画片

「可可夜总会」(Coco)

●最佳原着剧本

「逃出绝命镇」(Get Out)

●最佳改编剧本

「以你的名字呼唤我」(Call Me by Your Name)

●最佳原创歌曲

「可可夜总会」/Remember Me

●最佳原创配乐

「水底情深」

●最佳纪录长片

「伊卡洛斯」(Icarus)

●最佳剪辑

「敦克尔克大行动」

●最佳摄影

「银翼杀手2049」(Blade Runner 2049)

●最佳动画短片

「致亲爱的篮球」(Dear Basketball)

●最佳视觉效果

「银翼杀手2049」

●最佳音效剪辑

「敦克尔克大行动」(Dunkirk)

●最佳混音

「敦克尔克大行动」

●最佳纪录短片

「天堂在405公路塞车」(Heaven Is a Traffic Jam on the 405)

●最佳实景短片

「沉默的孩子」(The Silent Child)

●最佳妆发

「最黑暗的时刻」

●最佳服装设计

「霓裳魅影」(Phantom Thread)

●最佳艺术指导

「水底情深」(译者:刘文瑜/核稿:蔡佳敏)

Neuer Inhalt Horizontal Line