此内容发布于2019年4月17日 上午1:05

（法新社华盛顿17日电） 美国搁置具争议性的赫姆斯柏顿法案逾20年后，总统川普将开美国法院大门，执行这一项能让公民对遭古巴政府没收财产提告的法案。此举料冲击古巴经济，并激怒欧洲盟友。

美国国会1996年通过赫姆斯柏顿法案（Helms-Burton Act），但在忧心引发国际社会反对下，从柯林顿（Bill Clinton）开始的前几任总统皆动用权限，透过每6个月搁置一次的方式拖延法案生效。

这些例行的搁置如今将步入尾声。一名资深官员表示，美国国家安全顾问波顿（John Bolton）今天将在迈阿密对来自古巴、委内瑞拉和及尼加拉瓜的外派人士进行演讲，料将正式对外宣布这项政策改变。拉美两国委内瑞拉与尼加拉瓜是由川普反对的左派掌政。

这名官员说，波顿「将宣布实施赫姆斯柏顿法案第3条」。

根据这项1996年通过的法案，古巴流亡者将获准向美国法院提告，指控私人企业和哈瓦那政府从1959年古巴革命收归国有的财产牟利。

美国法院的判决不能直接在古巴境内执行，但赫姆斯柏顿法案意在向包含美国人在内的外国投资人传递令人不寒而栗的讯息，可能促使他们决定离开或避开古巴。

当年美国国会通过这项法案后，欧洲联盟（European Union）曾因忧心这会使得欧洲企业在美业务面临法律诉讼而大力反对。（译者：王品轩/核稿：刘淑琴）

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