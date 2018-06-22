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此内容发布于2018年6月22日 上午2:50 最后更新 - 2018年6月22日 -02:50

（法新社雅加达22日电） 印尼伊斯兰教士阿曼参与2016年伊斯兰国发动的恐怖攻击，今天遭判死刑。在这起攻击中，一名自杀炸弹客在雅加达一家星巴克（Starbucks）咖啡馆引爆炸弹丧生。

在重武装警察戍卫下，审讯在雅加达一处法院进行，法官裁决处死阿曼（Aman Abdurrahman）。在先前的审讯中，阿曼因主谋这起造成4死的攻击事件，获判有罪。

法官阿克马德（Akhmad Jaini）表示：「已证实（被告）犯下恐怖主义罪行。」法官指出，阿曼还参与其他攻击事件，因此裁决判处死刑。

阿曼坐在法庭中央的被告席上，看来似乎对审判感到无聊，听到判决也毫无反应。

2016年发生在雅加达的这起攻击事件中，印尼安全部队和持枪好战份子在自杀炸弹客引爆爆裂物的咖啡馆附近交火。

这是伊斯兰国（Islamic State）首度承认在东南亚犯案。检方上月以阿曼参与攻击为由，向法官求处死刑。

阿曼据信现年46岁，被视为是印尼境内伊斯兰国支持者的实际领袖，同时也是印尼激进组织「神权游击队」（Jamaah Ansharut Daulah，JAD）的精神领袖。

当局表示，神权游击队不但参与2016年的自杀恐攻，还涉及印尼第2大城泗水（Surabaya）最近发生的一连串自杀炸弹攻击。（译者：陈宜君/核稿：陈政一）

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