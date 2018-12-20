策划纽约恐攻 加拿大男子遭判刑40年

此内容发布于2018年12月20日 上午1:50

（法新纽约19日电） 一名加拿大男子计画在纽约地铁和时报广场（Times Square）放置炸弹，欲「制造下一个911（事件）」以支持伊斯兰国（IS），今天遭判刑40年。

来自加拿大密西沙加市（Mississauga）、20岁的巴纳萨维（Abdulrahman El Bahnasawy）2016年5月遭到逮捕，2年前承认犯下7起恐怖攻击事件。

但对他遭控一事一直秘而未宣，直到2017年10月，美国当局在追该案的其他参与者时曝光。

美国司法部指出，巴纳萨维和住在巴基斯坦的美国公民哈鲁恩（Talha Haroon）、菲律宾原住民沙利克（Russell Salic）共同策划该案。

巴纳萨维在纽约寻找可能的攻击地点，包括炸弹攻击目标以及在演唱会中射杀人群，并计画在2016年年中动手。

司法部表示，他已经取得制作炸弹的材料，并在预计攻击的城市纽约外围找到地方栖身。

来自纽约的美国律师柏曼（Geoffrey Berman）说：「为了贯彻攻击的承诺，巴纳萨维在地铁系统的地图上，标示了炸弹的放置地点，并取得制造炸弹的材料，巴纳萨维渴望着，用他的话说，就是要『制造下一个911（事件）』」。

法新社报导指出，在沙利克从菲律宾汇钱资助他们后，哈鲁恩计画飞到美国参与该案。

司法部说，该案被一名美国联邦调查局（FBI）探员破获，那名探员伪装成伊斯兰国的支持者，宣称准备参与该案。

巴纳萨维前往纽约市周遭地区，为攻击做准备时遭到逮捕。

哈鲁恩2016年9月在巴基斯坦被捕，沙利克则在2017年7月在菲律宾遭逮，两人目前仍被拘押中，等待美国引渡。（译者：李晋纬/核稿：严思祺）

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