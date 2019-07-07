此内容发布于2019年7月7日 下午7:50

（法新社雅典7日电） 希腊保守派总理当选人米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天在大选获得压倒性胜利，他誓言会让希腊「昂然挺立」，进入「就业、安全和成长」的后纾困时期。

官方计票结果显示，米佐塔基斯可望力压左翼总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）胜出。希腊陷入欧债危机时，齐普拉斯接受国际债权人的撙节纾困案。

米佐塔基斯发表电视演说：「令人痛苦的循环结束了。」他还说，在他的执政下，希腊将「再度昂然挺立」。

他说：「我会兑现你们的期许，不会辜负你们。」即将卸任的欧洲联盟执行委员会主席荣科（Jean-Claude Juncker）和土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）都已向米佐塔基斯致电祝贺胜选。

根据94%投票站的官方计票结果，新民主党（New Democracy）得票率将近40%，为该政党10年来最佳成绩，以压倒性优势击败齐普拉斯的激进左派联盟（Syriza）31.5%得票率。

米佐塔基斯将在明天宣誓就任希腊总理。执政4年的齐普拉斯稍早已承认败选。

选举结果确认后，51岁的米佐塔基斯将可在300席国会拿下158席的多数优势，激进左派联盟则将取得86席。

米佐塔基斯毕业于美国哈佛大学，曾在着名管理顾问公司麦肯锡（McKinsey）担任顾问。（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

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