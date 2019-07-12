（法新社安锡11日电） 法国名厨维拉（Marc Veyrat）杠上知名美食指南米其林（Michelin），因为米其林调查员指称他的舒芙蕾使用英国切达起司，让维拉相当不满，并要求米其林将他的餐厅从指南上移除。

69岁的维拉告诉法新社，米其林的调查员指称，他制作的舒芙蕾使用英国切达起司（English Cheddar）但维拉坚称自己使用的是法国家乡起司。

维拉旗下餐厅「森林之家」（La Maison des Bois ）位在法国阿尔卑斯山区，今年1月米其林最新评鉴公布时，餐厅未能守住3星评价。维拉表示，这让他顿时陷入长达6个月的低潮。

针对这次的事件，维拉愤怒指责米其林调查员：「怎么敢说我用当地的瑞布罗申起司（Reblochon）、波佛特干酪（Beaufort）和多姆起司（Tomme）所制作的舒芙蕾，使用切达起司！」

维拉昨天向法新社记者表示：「他们侮辱了我的领域，我的员工现在怒火中烧。」

维拉痛斥米其林指南「严重失职」，且强调他的餐厅只使用自家饲养母鸡生产的鸡蛋、自产的鲜奶，餐厅还有两名植物学家专门负责采集料理所需的植物。

维拉还怒斥：「你们只是为了自己商业利益而想要（激起）冲突的冒牌货。我们要把餐厅从米其林指南除名！」

但指标性的米其林指南今天表示，尽管维拉亲自飞往巴黎与米其林的编辑表达抗议，但米其林仍不会把餐厅从指南中除名。

这不是第一次有入选的名厨要求米其林指南不再列入他们的餐厅，法国名厨布哈（Sebastien Bras）曾为了自由创作，不想被维持星等的压力束缚，2017年9月主动要求米其林不要再将他的餐厅列入2018年的评鉴。（实习编译：赖言曦/核稿：陈彦钧）

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