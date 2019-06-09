此内容发布于2019年6月9日 下午2:20

（法新社纽约9日电） 素肉不再是乏人问津的食物，不但在超市热卖，并且是速食连锁店、食品工业厂商与纽约华尔街股市投资者的热门商品。

摩根大通集团（JPMorgan Chase & Co.）估计，在15年内，素肉市场规模可轻易达到1000亿美元（约合新台币3兆1380亿美元）。

英商巴克莱集团（Barclays Plc）则表示，在未来10年内，「替代肉品」可望占全球肉品销售额的10%，或达到规模1400亿美元。

至于在各大连锁餐厅，汉堡王（Burger King）已从今年4月起试卖旗舰级的素食版华堡（Whooper），而麦当劳（McDonald）则是在德国发售一款无肉汉堡，肯德基（Kentucky Fried Chicken）也正研究在菜单中提供无肉选项。

当然，素肉并非是新产品，不过新创公司与业界其他日增业者已藉由更新的技术，模拟出更贴近真实肉品的口感与质感。

于此同时，更多消费者出于关切环境保护、动物福祉与健康的因素，而选择素肉产品。

最知名的新创企业「不可能食物」（Impossible Foods）与「超越肉类」（Beyond Meat），都经常难以满足市场对他们产品的激增需求，而华尔街股市押宝他们的发展潜力。

超越肉类在华尔街挂牌上市首日，股价飙涨163%以65.75美元作收。

后来超越肉类的股价又翻倍，7日收盘价是139.13美元，单日涨幅达到惊人的39.4%，因为公司预期销售额将成长140%。

产品供应美国与亚洲超过7000家餐厅的不可能食物，最近募资约3亿美元，经估算公司市值达20亿美元。

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