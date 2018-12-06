索忍尼辛百岁冥诞将届 儿返俄指挥纪念歌剧

（法新社莫斯科6日电） 本月11日为苏联异议作家索忍尼辛百岁冥诞，莫斯科市有系列纪念活动。他生长于美国的指挥家儿子伊格纳特日前即自美返俄，将指挥根据父亲遗作改编的歌剧作品。

索忍尼辛（Alexander Solzhenitsyn）在1970年代因着作批判苏联体制、揭发劳改营惨状，且文字见诸于西方，遭党国当局褫夺国籍、驱逐出境，并在往来西方数国后，与家人定居美国直到1994年返俄，结束20年的流亡生涯。

索忍尼辛本身也曾是劳改犯。被改编为歌剧的小说「伊凡．杰尼索维奇的一天」（"One Day in the Life of Ivan Denisovich"）即以他的相关经验为素材。

这部两幕歌剧7日将在莫斯科指标性的「波修瓦剧院」首演。

担任本歌剧指挥的索忍尼辛儿子伊格纳特（Ignat Solzhenitsyn）在举行最后的定装彩排前表示，从索忍尼辛的着作不再被禁、甚至可以被公开讨论这件事看来，俄罗斯的确较苏联时期有长足进步。

但他接受法新社访问，触及俄罗斯当局对异议艺术家的压迫时，他坦承，俄罗斯的确十分需要改革，且「在成为…完全正常、完全融和，人们可以自豪并有满足感的国家前，还有很长一段路要走」。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting