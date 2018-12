索忍尼辛百岁冥诞将届 儿返俄指挥纪念歌剧

(法新社莫斯科6日电) 本月11日为苏联异议作家索忍尼辛百岁冥诞,莫斯科市有系列纪念活动。他生长于美国的指挥家儿子伊格纳特日前即自美返俄,将指挥根据父亲遗作改编的歌剧作品。

索忍尼辛(Alexander Solzhenitsyn)在1970年代因着作批判苏联体制、揭发劳改营惨状,且文字见诸于西方,遭党国当局褫夺国籍、驱逐出境,并在往来西方数国后,与家人定居美国直到1994年返俄,结束20年的流亡生涯。

索忍尼辛本身也曾是劳改犯。被改编为歌剧的小说「伊凡.杰尼索维奇的一天」("One Day in the Life of Ivan Denisovich")即以他的相关经验为素材。

这部两幕歌剧7日将在莫斯科指标性的「波修瓦剧院」首演。

担任本歌剧指挥的索忍尼辛儿子伊格纳特(Ignat Solzhenitsyn)在举行最后的定装彩排前表示,从索忍尼辛的着作不再被禁、甚至可以被公开讨论这件事看来,俄罗斯的确较苏联时期有长足进步。

但他接受法新社访问,触及俄罗斯当局对异议艺术家的压迫时,他坦承,俄罗斯的确十分需要改革,且「在成为…完全正常、完全融和,人们可以自豪并有满足感的国家前,还有很长一段路要走」。

