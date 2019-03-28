此内容发布于2019年3月28日 上午9:35

（法新社摩加迪休28日电） 索马利亚医护人员表示，首都摩加迪休一条繁忙街道，今天午餐时刻发生威力强大汽车炸弹爆炸，造成至少15人死亡，10余人受伤。爆炸威力巨大，路旁一家餐厅受波及。

安全官员和目击者表示，首都马卡穆卡拉马街（Maka Al-Mukarama）发生爆炸后，现场到处尸体横陈，浓烟直窜天际。马卡穆卡拉马街是滨海首都摩加迪休的主要大道之一，附近聚集很多商家和观光客。

爆炸发生时间刚好是当地人午餐时刻。

摩加迪休安明救护车局（Amin Ambulance Service）局长阿布德拉曼（Abdulkadir Abdirahman Adan）说，「目前我们确定的死亡人数是15死，10多人受伤」。他表示，死亡人数还可能会攀升。

一名在爆炸发生时刚好在附近的目击者表示，「这起汽车炸弹爆炸，击中路旁一家餐厅。真的是一场灾难。」

爆炸威力巨大，车辆被炸飞到半空中，附近建筑物也受损，现场多辆汽车和三轮摩托车被摧毁。

一名目击者表示：「我看到爆炸现场有16人被抬离，当中超过10人已经死亡。」

另外一名目击者说：「我不清楚他们已经死亡，还是受伤，不过，现场不少人倒卧地上，有些人一动都不动。」

目前还没有任何组织或团体宣称犯案。然而，索马利亚伊斯兰激进组织青年党（al Shabaab）经常在首都摩加迪休发动攻击。这是最近一连串爆炸案的最新一起。（译者：刘淑琴/核稿：刘学源）

Neuer Inhalt Horizontal Line