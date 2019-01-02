索马利亚政府下令联合国特使离开

此内容发布于2019年1月2日 上午7:05

（法新社索马利亚摩加迪休1日电） 索马利亚政府指控联合国特使海森姆「蓄意干涉这个国家的主权」，要求他离开。

联合国（UN）支持的索马利亚政府维安部队近来对示威者采取暴力行动，导致数人死亡一事，引起联合国驻索马利亚任务团特别代表海森姆（Nicholas Haysom）关注。

索马利亚外交部今天稍晚发声明表示：「联合国驻索马利亚任务团特别代表海森姆不再受到索马利亚欢迎，且不能在这个国家执行任务。」

联合国驻索马利亚任务团并未立即作出回应。

联合国指出，索马利亚安全部队使用武力镇压12月13日至15日在西南部城镇拜多亚（Baidoa）举行的示威活动，造成至少15人死亡、300人遭逮捕。

示威者对于逮捕罗鲍（Muktar Robow）一事感到愤怒。罗鲍是伊斯兰组织「青年党」（Al-Shabaab）前领袖，试图竞选地方首长。

索马利亚政府指控罗鲍试图「破坏稳定」，因而将他拘留，移送首都摩加迪休（Mogadishu）。罗鲍2017年脱离圣战组织青年党。

罗鲍竞选地方首长一事暴露索马利亚中央与地方的紧张关系，各州想要得到更大的自治权，但中央政府想要保有权力。

联合国驻索马利亚任务团的任务是支持和平努力，并强化索马利亚政府机构的运作。位于非洲之角（Horn of Africa）的索马利亚，因为数十年的内战而毁坏衰败。

联合国也支援索马利亚警方相关事宜，包括支付薪资、后勤、制服和训练。

海森姆12月30日写信给索马利亚政府，要求详细说明逮捕罗鲍的法律依据，并要求对他拘留期间所发生示威活动的死亡事件进行调查。

南非律师、经验丰富的外交官海森姆先前曾任联合国驻苏丹和驻南苏丹特使，2018年9月被任命为联合国驻索马利亚特别代表。（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting