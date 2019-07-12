打印 索马利亚知名饭店遭恐攻 至少7人丧生 此内容发布于2019年7月12日 下午3:35 最后更新 - 2019年7月12日 -15:35 （法新社摩加迪休12日电） 索马利亚维安官员今天指出，针对南部一家饭店的自杀炸弹和开枪攻击，造成至少7人丧生。 法新社报导，索国维安官员杜夫（Abdi Dhuhul）表示：「我们已证实有7人死亡，包括一名前地方行政部长和一名议员。」 他说：「由于攻击尚未结束，死亡人数可能还会增加。」 当局表示，一名自杀炸弹客驾驶一辆装有爆裂物的车辆，撞击南部奇斯梅耀镇（Kismayo）的麦地那（Medina）饭店，随后数名枪手冲入行凶。（译者：徐睿承） Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题 subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体