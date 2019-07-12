此内容发布于2019年7月12日 下午3:35

（法新社摩加迪休12日电） 索马利亚维安官员今天指出，针对南部一家饭店的自杀炸弹和开枪攻击，造成至少7人丧生。

法新社报导，索国维安官员杜夫（Abdi Dhuhul）表示：「我们已证实有7人死亡，包括一名前地方行政部长和一名议员。」

他说：「由于攻击尚未结束，死亡人数可能还会增加。」

当局表示，一名自杀炸弹客驾驶一辆装有爆裂物的车辆，撞击南部奇斯梅耀镇（Kismayo）的麦地那（Medina）饭店，随后数名枪手冲入行凶。（译者：徐睿承）

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