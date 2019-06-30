此内容发布于2019年7月1日 上午12:35

（法新社布鲁塞尔30日电） 欧洲联盟各国领袖20日未能就选出欧盟新任领导团队达成共识，延至今天召开紧急峰会再做决定，各方为此展开激烈辩论，截至晚上仍未有定案。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和德国总理梅克尔（Angela Merkel）在20国集团（G20）日本大阪峰会场边讨论出相关计画后，今天抵达布鲁塞尔出席峰会。

根据所谓的「寿司协议」（Sushi deal），欧盟28个成员国领袖将提名荷兰社会民主主义人士堤孟思（Frans Timmermans）出任欧盟执委会主席，而不提名其保守派竞争对手、德国的欧洲议会议员韦柏（Manfred Weber）。

韦柏将被任命为欧洲议会议长。

然而，在紧急峰会召开前，梅克尔的提案遭到欧洲人民党党团（EPP Group）若干党员反对，各国政府因此召开小组会议，而不得不推迟欧盟峰会。

欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）的发言人阿曼（Preben Aamann）说，各国领袖最终在近3个小时后开始工作晚餐，峰会在一个小时后暂停，好让图斯克「组织双边会议」。

阿曼推文说，「待双边会议完成后」，就会重启会谈。

在紧急峰会召开前、欧洲人民党党团领袖与会后，克罗埃西亚总理普兰科维奇（Andrej Plenkovic）警告：「媒体今天报导的内容并未获得任何支持。」

爱尔兰总理瓦拉德卡（Leo Varadkar）也语带悲观地说：「我想可以这么说，有很多人反对在大阪拟出的提案。」

法国消息人士告诉法新社，梅克尔和中间偏右领袖之间的沟通破裂，出乎各界预料，峰会可能会持续整夜至明天。

被提名人必须在28名欧盟领袖中，获得21人支持。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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