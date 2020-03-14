（法新社罗马14日电） 她累坏了，口罩没拿掉、防护衣也还穿着，就这么气力放尽，累趴键盘旁。从社群媒体广为流传的这张照片，可看出义大利举国对抗武汉肺炎疫情，医护极度紧绷，已届临界点。

这位让人看了不忍的照片主角，是义大利重灾区北部伦巴底大区（Lombardy）的护理师巴利亚里尼（Elena Pagliarini）。

目前全义确诊患者已破2万1000人，超过1400人死亡，全国1/4加护病床都被用于治疗2019冠状病毒疾病（武汉肺炎）患者。

升平时期，作为义大利经济重镇的伦巴底大区医疗体系是全世界数一数二，但近来武汉肺炎疫情急遽扩散，像巴利亚里尼这样的医护人员一直处于极度的紧绷之中。

巴利亚里尼告诉「义大利晚邮报」（Corriere della Sera）：「我的照片传得到处都是让我有点气，另一方面，被人看到软弱的一面，也让我有点难为情。」

「但后来有很多人对我的故事有共鸣，传很棒的讯息给我，让我很开心。」

「我的身体其实不会累，如果需要，我可以不间断工作24小时都没问题，但不瞒你说，我现在真的很紧张，因为我在对抗的是个我不知道的敌人。」

她仅仅是对疫情表示担忧的众多医护人员之一，担心医疗院所，也担心医护同僚。

伦巴底大区医师麦克契尼（Daniele Macchini）一篇多人转贴的脸书贴文写道：「我快两星期没看到儿子和家人了，因为我担心会传染给他们。」

「我只能流着泪看着儿子的照片，打视讯电话聊以慰藉。」

往南走一点的托斯卡尼（Tuscany），医疗体系同样开始感受到压力。

托斯卡尼城镇格罗塞托（Grosseto）的护理师阿莱西（Alessia Bonari）在照片分享社群IG贴出自拍照，照片中的她一整天戴口罩下来，脸上满是瘀伤。

她在照片旁写道：「我很担心，因为口罩不是很贴我的脸，我可能会不小心用脏的手套碰到脸，而护目镜可能也没办法完全贴合眼睛。」

她还说，医护人员身穿着防护衣着，一次会有长达6小时没办法喝东西或上厕所，她和同事们除了身体上的累，还得承受工作量带来的「心理上的疲累」。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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