下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月30日 上午1:20 最后更新 - 2018年5月30日 -01:20

（法新社雪梨29日电） 巴布亚纽几内亚官员表示，他们正在考虑全国禁用脸书（Facebook）一个月，以纠出假帐号并拦截假新闻。

提出这项建议的通讯部长贝索（Sam Basil）表示，可以用当地开发的社群平台取代脸书。不过，这项建议遭对手批评不合时宜、不可行。

贝索今天告诉当地媒体，关闭脸书有助于「搜集」假帐号、纠出上传色情和误导性资讯的使用者，进而将这些资料移除。

贝索还考虑以本地平台取代脸书。脸书先前爆发丑闻，8700万用户个人资料遭英国谘询机构「剑桥分析」（Cambridge Analytica）盗用，重挫脸书名声。

据报，贝索说：「如有必要的话，我们能召集本地的应用程式开发人员，创立一个更有利巴布亚纽几内亚人国内和国外交流的网站。」

贝索并未提供关闭脸书的时间表，不过部分报导暗示可能与摩斯比港（Port Moresby）稍后主办亚太经济合作会议（APEC）同期。

巴布亚纽几内亚国家事务研究所执行主任巴克（Paul Barker）则表示，关闭脸书将让巴布亚纽几内亚成为APEC 21个经济体会谈期间的笑柄。（译者：叶俐纬/核稿：蔡佳敏）

Neuer Inhalt Horizontal Line