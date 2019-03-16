此内容发布于2019年3月16日 上午7:20

（法新社苏布鲁沙拉姆市16日电） 印尼官员今天表示，当局获报一只母红毛猩猩被人类用空气枪射了74发身受重伤，旁边还伴着一个月大的宝宝，虽然宝宝因为营养不良死亡，不过猩猩妈妈正渐渐康复中。

印尼当局10日获报，亚齐省（Aceh）有一只年约30岁的红毛猩猩妈妈奄奄一息躺在一棵波罗蜜树下，身边伴着一只才1个月大的红毛猩猩宝宝。

亚齐省保育局（Aceh Conservation Agency）局长萨普托（Sapto Aji Prabowo）说：「这两只红毛猩猩来到村民的农地，农地主人将它们当成有害的动物，想办法赶走。」

官员获报立即抢救，但猩猩宝宝早因营养不良死亡，目前猩猩妈妈则逐渐康复。保育官员已将这只红毛猩猩命名为「希望」（Hope）。

国际自然保育联盟（IUCN）将红毛猩猩列为「极危」（Critically Endangered）物种，全球仅剩下10万只。

农场工人和村民有时候会攻击或驱赶红毛猩猩，盗猎者则会捕抓红毛猩猩并当成宠物出售。

亚齐省保育局执法部门负责人表示：「我们将调查这是否只是单一事件，还是有黑帮介入。」

去年印尼有4名男子持空气枪对一只红毛猩猩开了130枪，让这只猩猩不幸惨死，事后4人都遭到逮捕。

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