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此内容发布于2018年6月28日 上午12:05 最后更新 - 2018年6月28日 -00:05

（法新社华盛顿27日电） 美国11月即将举行期中选举，就在民主党亟思2018年对抗川普共和党作战计画之际，28岁的左派政治素人在纽约州民主党初选中击败连10届资深议员，成为新一代民主党的代表人物。

欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez) 昨晚达成一项近乎不可能的任务。

这位不久前还在餐厅工作，来自布朗克斯区的维权人士和教育工作者，击败了资深国会议员、同时也是民主党国会领袖的克劳里（Joe Crowley），犹如一场政治地震，撼动民主党内部。

昨天，美国7个州进行11月选举的初选，她不是唯一引发骚动的进步派民主党。民主党希望在这届期中选举夺回国会掌控权，赢得更多的州长和州议会选举。

在马里兰州，最大非裔民权团体的前自由派领导人杰鲁士（Ben Jealous)昨天赢得民主党州长提名，击败当权派参选人，意味着民主党选民越来越相信少数族裔候选人。

一旦杰鲁士击败现任共和党籍州长，将成为美国有史以来第三位当选的非裔州长。

另外在科罗拉多州，国会议员波利斯（Jared Polis）在州长初选中出线，可望成为美国首位出柜的同志州长。

但欧加修-寇蒂兹得知自己缔造纽约历史时震惊表情的影像，今天获得回响，意味着民主党内的进步派可能复苏崛起。

母亲是波多黎各人、父亲来自布朗克斯区的欧加修-寇蒂兹在竞选影片中说：「像我这样的女性不应该竞选公职。」这段影片上月在网路上引发疯传。

欧加修-寇蒂兹原本也不该会胜出，但她告诉MSNBC ，她的政见「聚焦在美国劳工阶级的经济、社会和种族尊严」，在今年引发政坛骚动。

她说：「我觉得我们的党可以更好、我们想传达的讯息可以更好，以及我们的国家可以更好。」

身为和极左派无党籍联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）结盟的民主社会主义（Democratic Socialists of America）的一员，欧加修-寇蒂兹倘若在11月选举中胜出，将成为美国国会有史以来最年轻的女议员。

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