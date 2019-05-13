此内容发布于2019年5月13日 上午5:35

（法新社柏林13日电） 第二次世界大战结束超过70年后，当年遭纳粹处决政治犯所遗留下来的300多件微小人体组织样本预定今天在柏林一处墓园安葬。

这些人体组织样本每件厚度0.01公厘，大小约1平方公分。第三帝国（Third Reich）解剖学教授史蒂佛（Hermann Stieve）后人在显微镜玻片上发现这些组织样本。

史蒂佛当时解剖研究这些在柏林普洛成西监狱（Ploetzensee）丧命的囚犯尸体，包括遭处决的反抗军战士，部分原因是为了研究女性经历恐惧对身体的影响。

这场葬礼将于格林威治时间13时在柏林市中央区多荣帖恩小镇墓园举行，将由天主教神父、基督教牧师和犹太教拉比主持，纳粹受害者后人预定也会出席。

柏林夏里特医院（Charite）院长艾因哈优普（Karl Max Einhaeupl）说：「随着这些显微镜样本的安葬…我们希望让这些受害者重获他们应有的尊严。」

他表示，这场葬礼是夏里特医院历史计画的一部分，以正视这座医院过去在医疗专业和纳粹之间艰困关系下所扮演的角色。

与夏里特医院一同规画这场葬礼的德国抵抗运动纪念中心（German Resistance Memorial Centre）负责人图赫尔（Johannes Tuchel）表示，由于多荣帖恩小镇墓园内有许多纳粹受害者的墓地和纪念碑，于是选定此地举行这一次特殊的葬礼。

图赫尔指出，这些人体组织样本是「纳粹不公正司法系统下受害者的最后遗骸之一…当时无缘安葬，因此今天替他们举行葬礼是理所当然的事」。（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram