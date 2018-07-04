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此内容发布于2018年7月4日 下午11:50 最后更新 - 2018年7月4日 -23:50

（法新威灵顿5日电） 纽西兰上诉法院今天裁定，免费空间网站Megaupload创办人达康符合引渡到美国的条件。达康被控网路盗版，已经缠讼多时，今天的裁定对他打击不小。

达康（Kim Dotcom）是德国公民，被控使用旗下档案上传网站Megaupload在美国进行勒索、欺诈和洗钱，最高可求刑20年。

达康先前要求法院，推翻两项将他和其他3名共同被告引渡到美受审的裁判。

但今天3名法官都为美国联邦调查局（FBI）主导的办案背书。本案始于联调局2012年1月搜索达康在纽西兰奥克兰的宅邸，至今已拖了6年多。

裁定指出，美方握有「明确初步案件证据，足以支持上诉人为图商业利益，图谋且确实蓄意大规模侵犯着作权的指控」。

达康遭控透过Megaupload进行工业等级的大量线上盗版活动，美国当局已在搜索达康住处时关闭网站。

美方指控Megaupload透过提供电影和音乐等盗版内容，不法获利超过1亿7500万美元，造成着作权人5亿美元以上损失。

达康的律师罗斯肯（Ira Rothken）推文说：「对于纽西兰上诉法院今天针对达康案的裁定，我们感到失望。」罗斯肯表示，他将上诉最高法院。

「本案由3座法院经手，法官每次都提出不同的法律见解，其中一次认定本案全无着作权侵害情事。」

在达康冗长的官司战中，地方和高等法院过去都不站在他这边。

上诉法院在今天长达120页的裁定书里指明，他们希望迅速解决本案。（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）

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