此内容发布于2019年6月20日 上午6:05

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普近日指控「纽约时报」一篇称美方入侵俄罗斯电网的报导是叛国，纽时发行人萨兹柏格今天发文反击，指川普「�u越了总统对自由独立媒体大张挞伐的危险界线」。

萨兹柏格（Arthur Gregg Sulzberger）投书「华尔街日报」（Wall Street Journal）警告：「没有比国家领导人称一个独立新闻机构（叛国）更严重的指控。」

萨兹柏格还写道：「从扭曲我们的专业、攻击我们的操守到妖魔化我们的记者，总统现在甚至进一步加强攻击，以可判处死刑的如此严重罪名指控纽约时报（New York Times）。」

纽约时报先前报导，美国政府正加强以数位方式侵入俄罗斯电网，部分目的是在警告，但也让美方在两国发生重大冲突时能发动网路攻击。川普随后15日在推特发文，称纽时实际上犯下「叛国行为」。

萨兹柏格今天表示，纽约时报在刊登报导前已联系白宫，且川普的幕僚也确认报导并无国家安全疑虑。

萨兹柏格指出，川普对媒体发动的连串攻击，已营造出对媒体信任度下滑及暴力对待记者攀升的氛围。他还对白宫「积极对记者发动法律战」提出警告。

萨兹柏格写道：「川普对记者发动攻击，应该事关每位爱国的美国人。拥有自由、公正和独立的媒体，对我国国力和活力至关重要，也攸关让美国伟大的各种自由。」

以A.G.称号为人所知的萨兹柏格，去年接掌这家美国声望最高报纸。纽约时报去年也和「华盛顿邮报」（The Washington Post）一同获得普立兹奖（Pulitzer Prize），得奖作品都是它们对俄罗斯干预2016年美国总统大选和川普竞选活动疑似和此有关的报导。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram