此内容发布于2019年6月16日 上午2:50

（法新社华盛顿16日电） 在「纽约时报」报导美国加大力度入侵俄罗斯输电网路后，美国总统川普（Donald Trump ）今天指控纽时所为是「虚拟的叛国行动」。

纽约时报（The New York Times）报导，现任和前朝政府官员描述，美国秘密在俄罗斯输电网路和其他目标中植入电脑代码。

纽约时报表示，这项行动部分目的不仅是警告，也是美俄间若发生重大冲突，美国进行网路攻击所做的准备。

川普推文表示，那样的指控「并非事实」，并称纽约时报「腐败」，并不断指控记者是「人民的公敌」。

他写道：「你能相信吗？失败的纽约时报刚刚报导宣称美国大幅增加对俄罗斯的网路攻击。这是一个虚拟的叛国行为，一份曾经杰出的报纸，如此不顾一切做出一则报导，任何的报导，即便对我们的国家不利。」

在此之前，特别检察官穆勒（Robert Mueller）对俄罗斯军事情报局（GRU）的骇客攻击和俄罗斯网路研究社（IRA）操纵社群媒体以利川普选情，进行调查。

穆勒详细描述2016年总统大选前，川普竞选团队和俄罗斯之间联系次数多到令人不安。

川普声称该报告还了自己清白。关于妨害司法的问题，该报告并未断定川普是否犯罪，但穆勒写道「这也不能证明他无罪」。（译者：李晋纬/核稿：陈昱婷）

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