下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年11月21日 上午12:20 最后更新 - 2018年11月21日 -00:20

（法新社华盛顿20日电） 「纽约时报」（NYT）今天报导，美国总统川普希望他在2016年总统大选的民主党对手希拉蕊．柯林顿和联邦调查局（FBI）前局长柯米遭到起诉。

纽时引述不具名消息人士的话报导，川普今年稍早有意下令司法部起诉希拉蕊（Hillary Clinton）和柯米（James Comey），不过时任白宫法律顾问麦甘（Donald McGahn）不建议他这么做，因为这可能导致川普被控滥权。

麦甘当时为总统撰写了一份备忘录，概述川普若下令起诉希拉蕊和柯米后可能面临的后果，包括传统上独立的司法部可能拒绝服从命令和国会调查及选民反弹等。

根据报导，已经离职的麦甘说，假如川普采取这类举措，恐面临弹劾风险。

纽时还说，川普的律师团私下要求司法部调查柯米处理政府敏感资讯不当一事，以及他在调查希拉蕊电邮门一案中的角色，不过执法官员否认。

纽时说，不清楚川普是否读了备忘录，也不清楚他希望司法部调查柯米和希拉蕊的具体罪名为何。

川普经常指控希拉蕊和其夫婿、前总统柯林顿（Bill Clinton）成立的基金会涉嫌贪污。他也不断指控希拉蕊在竞选总统失利前担任国务卿期间，以私人电子邮件伺服器发送数千封电邮的行为犯法。

川普在竞选期间，经常在造势场合率领支持者高呼「把她关起来」，口号中的「她」指的就是希拉蕊。

川普去年炒了柯米，说他向纽时泄露自己与总统之间的互动内容是违法之举。

白宫和司法部并未立即应要求置评。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line