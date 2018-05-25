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此内容发布于2018年5月25日 下午10:20 最后更新 - 2018年5月25日 -22:20

（法新社华盛顿25日电） 「纽约时报」（New York Times）今天披露，白宫表示已达成协议，解除对中国大陆电信设备大厂中兴通讯（ZTE）的严厉制裁。

美中双方先前相互威胁要对彼此进口商品课关税，如今传出达成协议消息，美国计划下周派出一支贸易代表团赴北京，继续进行化解与中国大陆潜在贸易争端的会谈。

然而，达成解除制裁中兴通讯的共识似乎将在国会引发强烈反弹；国会议员一直批评川普政府可能对中兴通讯减轻制裁。华府先前指控，中兴通讯违反美国对伊朗和北韩制裁禁令，一再对美国官员撒谎。

中兴通讯2017年3月遭美国裁罚13亿美元，但华府上月发现，中兴通讯多次说谎，实际上也没惩处违反制裁禁令的员工，因此禁止美国供应商出售零件给中兴通讯。

纽时披露，据美国商务部（Commerce Department）居间促成的协议，中兴通讯需支付巨额罚款、聘请美籍法规事务主管进入公司，以及改组现有的管理阶层。

美国总统川普今晚推文赞扬他的计画，同时批评前朝官员。

川普推文写道：「参议员舒默（Chuck Schumer）和欧巴马政府让电信大厂中兴通讯在没有安全检查下蓬勃发展。我将它关闭，然后在高水平的安全保证下重新开放，他们需更换管理阶层和董事会、必须购买美国零件且支付13亿美元罚款。民主党人什么都不做…」

川普还在后续推文中，批评民主党只会抱怨与阻挠，还说过去民主党政府达成的「烂协议（伊朗）和他们所谓的贸易协定，是全世界的笑柄」。

美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）昨天表示，应川普要求，他的部门正就中兴通讯一案，寻找能代替严厉惩罚的方案。

不过他说：「如果我们决定施行替代方案，那么这将包括安插我们选择的人进去，组成一个法规事务部门，这个部门将对商务部进行汇报。」（译者：叶俐纬/核稿：陈亦伟）

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