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此内容发布于2018年11月26日 下午10:35 最后更新 - 2018年11月26日 -22:35

（法新社北京27日电） 美国媒体报导，一名妇女和两个成年子女都是美国公民，6月赴中国探亲后无法返美。

「纽约时报」（NYTimes）报导，美国籍姊弟辛西亚・刘（Cynthia Liu）与维克特（Victor）6月随母亲珊卓・韩（Sandra Han，音译）赴中国探视病重的祖父（或外祖父）后无法返美。中国出生的珊卓・韩是美国公民，据说被关在秘密「黑牢」。

报导说，他们当时都是持美国护照入境中国。

姊弟俩表示，警方不让他们返美是为了迫使他们的父亲刘昌明回到中国面临刑事指控。刘昌明2007年逃离中国。姊弟俩说，刘昌明2012年就和家人断绝了关系。

刘昌明曾任交通银行广州分行行长，因涉及14亿美元（约新台币436亿元）的放贷诈欺案而遭通缉。

报导说，姊弟俩告诉美方官员和家族友人，他们到了机场才发现无法离境。尽管警方说他们没有遭到调查或被控犯罪，他们仍无法返美。

美国国务院1月曾发布旅行公告提醒公民说，中国会利用「出境禁令」迫使美国人解决争端，或强迫家属或同事与中国有关当局配合。

根据纽时，19岁的维克特在美国出生，目前就读乔治城大学（Georgetown University），原本要升上大二。而27岁的辛西亚原定返美到顾问公司工作。

报导说，自6月以来，姊弟俩3度试图离境但都没成功，只能搬来搬去与一名亲戚住。

美国国务院表示，已「密切联系」两人。发言人巴拉迪诺（Robert Palladino）23日回应表示，美方经常向中方提到「出境禁令」的问题。巴拉迪诺还说，美国会持续表达关切，「直到我们看到程序透明且公平为止」。

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