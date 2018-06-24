下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月24日 下午11:05 最后更新 - 2018年6月24日 -23:05

（法新纽约24日电） 纽约今天举办「同志骄傲」大游行节庆版，主题是「勇于不同」。成千上万的人们挥舞彩虹旗、举着政治标语旗帜，在大街上跳舞。

「同志骄傲」（Gay Pride）始于1970年，当时游行办在中央公园（Central Park）。

游行群众或步行、或穿着直排轮、或骑着机车，或在约100辆壮观缤纷的花车上，顶着艳阳，沿着长达3公里的游行路线缓慢前进，从格林威治村（Greenwich Village）具历史意义的石墙酒吧（Stonewall Inn）出发，转向第5大道（Fifth Avenue），接着前往第29街。

由于明年将纪念石墙暴动50周年，今年的游行路线有所调整。1969年，同志夜店顾客和警方之间爆发冲突的石墙暴动事件，催生了美国同志权益运动。

今年游行主题是「勇于不同」（Defiantly Different），主办单位说，这次主题的是对川普总统对待LGBTQ族群的回应。

今年气氛比去年轻松许多。去年，游行人群向49位死于佛州奥兰多（Orlando）同志夜店滥射案的受害者致上沉痛敬意。

Neuer Inhalt Horizontal Line