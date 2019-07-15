（法新社纽约14日电） 美国2020年总统大选参选人、纽约市长白思豪今天饱受炮火抨击，特别是来自同党籍纽约州长古莫的批评，原因是纽约昨晚大停电，白思豪不在岗位上，而是在爱阿华州为竞选造势。

周六晚大停电，纽约时报广场陷入一片漆黑，地铁也停驶，曼哈顿西区逾7万用户受停电影响。而停电原因，目前仍在调查中。

白思豪（Bill de Blasio）原计划当晚留在爱阿华州，起先他告诉美国有线电视新闻网（CNN），他需要更多资讯才能决定是否赶回纽约。这一犹豫，让他遭到网友与各界一阵挞伐。

与白思豪同是民主党籍的纽约州长古莫（Andrew Cuomo）亲上CNN节目时，不留余地重批白思豪。

古莫昨晚表示：「市长很重要，像这样情况发生时，你必须坐镇现场。」

虽然两人同为民主党人，但彼此不喜欢对方，经常政治意见相左。

古莫抵达纽约市时，仍在停电中，当供电开始逐步恢复时，古莫召开了记者会。

白恩豪终于在昨天深夜回到纽约，今早他透过广播为自己辩护。

他告诉CNN：「重要的是，情况可以掌控，并确保事情有效率进行，以及联络得到人。」

白思豪说：「当你是市长或州长时，你会有千百个理由必须出差或旅行。」

但古莫表示：「在我的8年任内，我离开纽约州的次数屈指可数。」

他又说：「我认为人在岗位上很重要，当情况发生时，你总是可以回应，但每个人都自行做出政治判断。」

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