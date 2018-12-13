纽约州控告大型零售商 卖铅含量超标10倍玩具

此内容发布于2018年12月13日 下午10:05

（法新社华盛顿13日电） 美国纽约州有关当局今天宣布对大型零售商沃尔玛（Walmart）和达吉特（Target）提告，指控他们贩卖的中国制玩具铅含量超标10倍。

这项诉讼指控沃尔玛、达吉特及进口商LaRose Industries在2015年到2016年售出的数以千计Cra-Z-Jewelz珠宝玩具组违规，尽管之后已回收，纽约州有关当局对每组求处最高6000美元罚款。

有关当局也要求这3家公司采取措施，以免危险的玩具上到货架。

纽约州检察长恩德伍德（Barbara Underwood）透过一份声明表示：「家长本该毋须担心孩子的玩具可能含毒。然而诚如我们所言，这些公司进口并贩买有毒铅含量达危险程度的玩具。」

恩德伍德表示，那个珠宝玩具组的零件，铅含量超过法定的100ppm。

LaRose Industries和达吉特在2015年8月至2016年4月间，从中国进口这项玩具组。这些玩具也曾在目前已经破产的连锁店凯马特（Kmart）和玩具反斗城（Toys R Us.）出售。

这项诉讼指控这些公司违反了多项纽约州法，包括出售危险玩具和广告不实相关法律。

零售商表示，当他们一收到有关安全问题和要求回收的通知，就随即让这些玩具从店内的货架下架。

沃尔玛在声明中告诉法新社：「我们十分重视顾客的安全，并要求所有的供应商达到安全标准。」

自愿回收商品的达吉特在声明中告诉法新社：「我们承诺要给顾客安全且高品质的产品，因此我们要求所有我们的供应商，在达吉特销售的产品都必须符合安全条例。」（译者：李晋纬/核稿：卢映孜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting